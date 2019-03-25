"Жду, затаив дыхание": эффектная Осадчая в предвкушении важного события в семье

Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая устроила оригинальную фотосессию с новым другом

Катя Осадчая не часто рассказывает о своих детях и делится подробностями из их жизни, поэтому любую информацию о делах семейных ее поклонники ждут с нетерпением, искреннее радуясь или сопереживая знаменитости. Так, звезда опубликовала фото в эффектном наряде вместе с очаровательным четырехлапым питомцем, одетым в "космический" серебристый комбинезон и призналась, что с замиранием сердца ждет, когда же ее младший сын попросит песика.

Катя запечатлена на прогулке с лабрадором, который себя вел очень дружелюбно. Телеведущая позирует в трендовом элегантном пальто в мелкую клетку, из-под которого выглядывала пышная яркая фатиновая юбка.

"Рано чи пізно кожна дитина просить песика. Я, затамувавши подих, чекаю на цю подію в нашій родині, адже ніколи не мала пса, в моєму дитинстві були самі лише коти. Все ж, сподіваюсь, Іван захоче меншу собаку", - подписала с юмором она свой фотосет.

Фото: Катя Осадчая с милым лабрадором (instagram.com/kosadcha)

Подписчики Осадчей с энтузиазмом отнеслись к идее завести домашнего любимца, попутно восхитившись ее внешним видом и очаровательным "спутником".

Фото: Катя Осадчая с милым лабрадором (instagram.com/kosadcha)

"Очень эффектная Катя и милый лабрадор в ярком комбинезоне", "Класс идея! Верный друг будет и любимчик семьи!", "Ви не пожалкуєте! Тільки ретельно вивчити риси характеру породи треба, і насолоджуйтесь ще однією дитиною!", "Собака - це прекрасно!", "Класс! Какие фото!" - делились совоим мнением комментаторы.

Напомним, что Катя Осадчая взбудоражила сеть фото в прозрачном платье от украинского бренда, спровоцировав споры и слухи.

Ранее Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов вызвали восторг совместным романтическим селфи.

Кстати, телеведущие и супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов недавно вернулись из Европы, где провели насыщенный уикенд, посетив Италию и Германию.