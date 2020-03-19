Очень жарко: победительница Холостяк 9 поделилась горячими домашними фото с любимым

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Никита и Даша знают, чем занять себя во время карантина

Холостяк 9 Никита Добрынин и его невеста Дарина Квиткова не без приключений примчались из Майами в Киев после информации о закрытии границ в связи с коронавирусом. Пара отправилась в США учиться, влюбленные не успели приступить к занятиям, как им пришлось возвращаться в Украину. Сознательные Даша с Никитой приняли решении о самоизоляции и выходят из дома только в случае острой необходимости и в масках. Но влюбленным есть, чем заняться вдовем.

Даша поделилась горячими домашними кадрами с любимым, котрые лишь подтвержают – им не скучно друг с другом, и в паре бушуют настоящие страсти. На черно-белом снимке девушка в микротопе и удобных домашних пижамных брюках разместилась на коленях у любимого и наклонилась к его лицу так близко, словно для поцелуя.

На другом, цветном фото Никита с чашкой чая сидит на диване и увлеченно смотрит телевизор, тогда как Даша уселась на пол и "утонула" в объятиях любимого. В "сториз" девушка призналась, что пара на карантине постоянно смотрит сериалы.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

"Please, stay at home. Чем успели себя занять пока отдыхаете? Мы только выспаться успели. Спим до 12:00-14:00 часов дня, хотя ложимся спать не поздно", - сообщила Даша в подписи к домашнему фотосету.

Подписчики девушки с пониманием относятся к карантину и, так же как и она, считают это идеальным временем побыть друг с другом и насладиться общением. Также в адрес пары Даши и Никиты прозвучало немало комплиментов.

Гарне фото, карантин - це не приговор, а якраз час, щоб більше провести часу з коханими

Супер

Какие же вы классные. Я тоже успела только выспаться, но сегодня хочу пересмотреть Холостяк 9. Помню, как ждала финала и хотела твоей победы

Очень классная, просто бомбическая фотка

Такі красиві, вам і в карантин буде, чим займатися

Какие вы молодцы. Вы пример взаимной, выдерженной любви

Какие шикарные снимки

Скриншот комментариев

Ранее Никита Добрынин и Дарина Квиткова рассказали, как впопыхах добрались из Майами в Киев.