Очень жарко: победительница Холостяк 9 поделилась горячими домашними фото с любимым

Никита и Даша знают, чем занять себя во время карантина
Холостяк 9 Никита Добрынин и его невеста Дарина Квиткова не без приключений примчались из Майами в Киев после информации о закрытии границ в связи с коронавирусом. Пара отправилась в США учиться, влюбленные не успели приступить к занятиям, как им пришлось возвращаться в Украину. Сознательные Даша с Никитой приняли решении о самоизоляции и выходят из дома только в случае острой необходимости и в масках. Но влюбленным есть, чем заняться вдовем.
Даша поделилась горячими домашними кадрами с любимым, котрые лишь подтвержают – им не скучно друг с другом, и в паре бушуют настоящие страсти. На черно-белом снимке девушка в микротопе и удобных домашних пижамных брюках разместилась на коленях у любимого и наклонилась к его лицу так близко, словно для поцелуя.
На другом, цветном фото Никита с чашкой чая сидит на диване и увлеченно смотрит телевизор, тогда как Даша уселась на пол и "утонула" в объятиях любимого. В "сториз" девушка призналась, что пара на карантине постоянно смотрит сериалы.
Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)
"Please, stay at home. Чем успели себя занять пока отдыхаете? Мы только выспаться успели. Спим до 12:00-14:00 часов дня, хотя ложимся спать не поздно", - сообщила Даша в подписи к домашнему фотосету.
Подписчики девушки с пониманием относятся к карантину и, так же как и она, считают это идеальным временем побыть друг с другом и насладиться общением. Также в адрес пары Даши и Никиты прозвучало немало комплиментов.
Скриншот комментариев
Ранее Никита Добрынин и Дарина Квиткова рассказали, как впопыхах добрались из Майами в Киев.