Жара: Регина Тодоренко без макияжа заворожила экзотикой

Регина Тодоренко находится на карантине вместе с семьей в новом загородном доме. При этом недавно она присоединилась к одному из прямых эфиров Насти Ивлеевой. Бывшие телеведущие тревел-шоу "Орел и Решка" наконец встретились в этой "битве века", и Регина сделала неожиданное признание об интимной жизни после родов. Сегодня телеведущая поделилась со своими поклонниками архивной фотографией с отдыха.

На фото телеведущая предстала перед своими подписчиками в хорошем расположении духа и без макияжа. На ней надет белый топ и белоснежная рубашка с закатанными рукавами.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Пользователи сети прокомментировали фото Тодоренко.

Жара, солнце, клевая фотка;

Ты лучшая Региша;

Вы очень красивая;

Красотка какая;

Класс, четко;

Вау, бомба;

Супер;

Счастливая какая, всем удачи;

Огонь;

Регина, ты красотка.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что растроганная до слез Регина Тодоренко восхитилась своим мужем Владом Топаловым, который вышел на сцену развлекательного песенного шоу "Маска". Регина также опубликовала несколько трогательных фото, сделанных во время шоу.

Ранее мы также писали о том, что Топалов и Тодоренко рассказали о переезде и разболтали семейные секреты. Пользователи сети узнали, что во время карантина Влад больше времени проводит с сыном Майклом.