Зеленский без футболки показал накачанный торс (видео)

Владимир Зеленский (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Поклонники в шутку отметили, мол, Зеленский готовится к бою

Известный украинский шоумен Владимир Зеленский похвастался достижениями длительных и настойчивых тренировок с персональным тренером. Так, на своей instagram-страничке актер студии "Квартал 95" опубликовал новое "спортивное" видео с хештегом #zekubiki, под которым шоумен делится своими тренировками и достижениями.

На новом ролике Зеленский показал утреннюю тренировку, нацеленную на развитие мышц торса. При этом за кадром тренер объясняет Владимиру, как следует правильно выполнять это упражнение.

Однако главная "изюминка" тренировки шоумена, которая и привлекла внимание подписчиков, — Зеленский тренируется без футболки, демонстрируя свое подтянутое тело.

Сам же актер на эту тему пошутил следующим образом:

"Забыл футболку, но не забыл шорты))) Слава Богу!" — подписал пост Зеленский.

Владимир Зеленский на утренней тренировке (видео: instagram.com/zelenskiy_official)

Кстати, ранее квартальцы жестко высмеяли выступление Тищенко на Танцах со звездами. Тогда известного ресторатора пародировал Зеленский и многие зрители отметили, что он в прекрасной физической форме.

Поклонники Зеленского поспешили оставить свои восторженные отзывы.

"Вот, как проходит подготовка к бою с Ломаченко", — шутит bort.nik.

"Красив и в спортзале, и на сцене! Так держать", — восхищается verababushenko.

"Володя, на рынок работать грузщиком надо идти) Там получше нагрузки будут", — смеется alekseyhrebenik.

"Молодец, мужчинам надо брать с него пример", — советует sve.kaa.

"Вова, да напишите вы уже честно: "Глядите, какие титеньки накачал!")) Вам можно", — подшучивает natash_saveleva.

"Что-то я не верю, что он забыл футболку", — пишет _lenka_0807_

"Настоящий козак", — восторгается aleks_shevliakov.

"Прогресс видно, еще годик на массу и плэйбой готов", — отмечает pollpottor.

"Маленький Рембо", — пишет airin_bohun.

Скриншот комментариев: instagram.com/zelenskiy_official

Напомним, уже в конце декабря зрители смогут увидеть новую украинскую комедию от студии "Квартал 95" — фильм о семейных отношениях "Я, ты, он, она". Недавно Зеленский поделился милыми "семейными" фото с главными героями фильма.

Также ранее актеры студии "Квартал 95" показали новую пародию и рассказали, о чем не говорят депутаты.

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