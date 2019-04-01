Зеленое настроение: босоногая Маша Ефросинина показала идеальное летнее платье

Маша Ефросинина продемонстрировала свое зеленое платье
Маша Ефросинина продолжает радовать своих поклонников новыми фотографиями. На этот раз известная ведущая предстала перед подписчиками в ярком зеленом платье. Новое фото Ефросинина опубликовала на своей странице в Instagram.
Вообще на снимке много зеленого, кроме летнего платья, возле телеведущей находятся также зеленые растения.
"Ситуация - Зеленый", - подписала снимок Ефросинина.
Фото: instagram.com/mashaefrosinina
В свою очередь, пользователи сети не обошли стороной новое фото Маши и поделились своим мнением.
"Сегодня зеленый очень актуально и вселяет надежду";
"Тонко";
"Скоро все зазеленеет";
"Трендовый цвет 2019";
"Мария, тонко подмечено";
"Какая Вы утонченная. Для меня Вы - пример как внешней красоты, так и внутренней. Спасибо Вам за Ваше мировоззрение, ум, и то, что Вы доносите до других женщин";
"Надеюсь цвет зеленый в стиле, но не в выборе в будущем страны";
"Не ожидала...";
"Красивое платье и зеленый цвет мой любимый";
"Ужас";
"Скрытая реклама за ЗЕ. Маша, красотка";
"Только зеленый на стиле";
"Шикарная!!!"
"Маша, суперовый ландшафтный дизайн, или способ мимикрировать под среду. А вообще, красоту зеленью не испортить! Мне нравится!";
"Воу, воу, какой камуфляж!!".
Напомним, что недавно Маша Ефросинина поделилась секретами свежести и призналась в своих недостатках, и как их скрывает.
Ранее сообщалось о том, что Ефросинина рассказала о похудении к лету и раскрыла секреты здорового меню без отказа от сладостей.