Зеленое настроение: босоногая Маша Ефросинина показала идеальное летнее платье

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина продемонстрировала свое зеленое платье

Маша Ефросинина продолжает радовать своих поклонников новыми фотографиями. На этот раз известная ведущая предстала перед подписчиками в ярком зеленом платье. Новое фото Ефросинина опубликовала на своей странице в Instagram.

Вообще на снимке много зеленого, кроме летнего платья, возле телеведущей находятся также зеленые растения.

"Ситуация - Зеленый", - подписала снимок Ефросинина.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В свою очередь, пользователи сети не обошли стороной новое фото Маши и поделились своим мнением.

"Сегодня зеленый очень актуально и вселяет надежду";

"Тонко";

"Скоро все зазеленеет";

"Трендовый цвет 2019";

"Мария, тонко подмечено";

"Какая Вы утонченная. Для меня Вы - пример как внешней красоты, так и внутренней. Спасибо Вам за Ваше мировоззрение, ум, и то, что Вы доносите до других женщин";

"Надеюсь цвет зеленый в стиле, но не в выборе в будущем страны";

"Не ожидала...";

"Красивое платье и зеленый цвет мой любимый";

"Ужас";

"Скрытая реклама за ЗЕ. Маша, красотка";

"Только зеленый на стиле";

"Шикарная!!!"

"Маша, суперовый ландшафтный дизайн, или способ мимикрировать под среду. А вообще, красоту зеленью не испортить! Мне нравится!";

"Воу, воу, какой камуфляж!!".

Напомним, что недавно Маша Ефросинина поделилась секретами свежести и призналась в своих недостатках, и как их скрывает.

Ранее сообщалось о том, что Ефросинина рассказала о похудении к лету и раскрыла секреты здорового меню без отказа от сладостей.