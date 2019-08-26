"Зефирка": Лилия Ребрик блеснула тотал-pink образом на съемках

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая устроила мини-интервью в своем блоге Instagarm

Лилия Ребрик, которая недавно покорила невероятным образом в малиновом платье-вышиванке, опять позирует в розовом.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая опубликовала серию фотографий, сделанных на съемочной площадке телесериала "Папаньки". Знаменитость снимается уже во втором его сезоне и радует своих подписчиков свежими съемочными образами. На этот раз на Лилии было нежно-розовое макси-платье в горох с длинным рукавом, крой на запах выгодно подчеркнул изумительную фигуру артистки, сделав ее талию еще тоньше. Платье Ребрик дополнила дизайнерскими лодочками, которые фиксировались на ноге атласными лентами. Такой тотал-pink образ оказался к лицу нежной блондинке.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Своим подписчикам Лилия объяснила.ю как она успевает и в сериалах сниматься, и вести утреннюю передачу, и активничать в Instagram.

"Новый день - новые съемки, новый образ. Знаете, что самое сложное в нашей актерской професии- это ожидание! Приезжаешь утром на грим, начинаешь сниматься, а потом- опа ... и две сцены без тебя. И отъехать никуда не можешь, и в кадр не зовут ... " - откровенно призналась Лилия.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

В честь свободной минутки между съемками Лилия призвала фанатов не стесняться и задавать любые интересующие вопросы, на которые пообещала отвечать честно.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Так вот у меня небольшой перерыв. Готова ответить на Ваши питання. Спрашивайте!" - написла Лилия под фото.

Ну, какая же вы хорошенькая, и всегда на позитиве! Розовый цвет...обажаю этот цвет, он вам очень к лицу!

Вам дуже личить рожевий колір та цей образ, вкажіть будь-ласка бренд сукні та взуття ? Завчасно дякую! - така «зефірка». Це авторські речі (і сукня, і туфлі)

Как вам всегда удаётся выглядеть настолько красиво, женственно? Ваше творчество супер – Спасибо конечно). Мне очень приятно! Я очень люблю жизнь

Вчора бачила вас з чоловіком на "Танцях". Хто сподобався найбільше, ви ж професіонали? З ким дівчатка? - чоловік-хореограф-постановник на "Танцях з зірками". Тому я лише підтримую його та його постановки. Він у мене найкращий. Вболіваю за його номери. Ану, вгадаєте, кому він ставив хореографію вчора???)

Самая красивая женщина вселенной - ммммм ... - да услышит Вас вселенная)))

Шикарный образ! Вам очень идёт!!! Такая нежность и романтичность

Супер!!!!!

Еще один наряд от телеведущей Лилии Ребрик, который покорил зрителей элегантностью и небесно-голубым цветом, заслужил массу комплиментов в соцсетях.

К слову, недавно Лилия Ребрик показала семейные выходные, на расслабленных фото она позировала с мужем Андреем Диким и дочурками Дианой и Полиной.