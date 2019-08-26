"Зефирка": Лилия Ребрик блеснула тотал-pink образом на съемках

Телеведущая устроила мини-интервью в своем блоге Instagarm
Лилия Ребрик, которая недавно покорила невероятным образом в малиновом платье-вышиванке, опять позирует в розовом.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Телеведущая опубликовала серию фотографий, сделанных на съемочной площадке телесериала "Папаньки". Знаменитость снимается уже во втором его сезоне и радует своих подписчиков свежими съемочными образами. На этот раз на Лилии было нежно-розовое макси-платье в горох с длинным рукавом, крой на запах выгодно подчеркнул изумительную фигуру артистки, сделав ее талию еще тоньше. Платье Ребрик дополнила дизайнерскими лодочками, которые фиксировались на ноге атласными лентами. Такой тотал-pink образ оказался к лицу нежной блондинке.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Своим подписчикам Лилия объяснила.ю как она успевает и в сериалах сниматься, и вести утреннюю передачу, и активничать в Instagram.
"Новый день - новые съемки, новый образ. Знаете, что самое сложное в нашей актерской професии- это ожидание! Приезжаешь утром на грим, начинаешь сниматься, а потом- опа ... и две сцены без тебя. И отъехать никуда не можешь, и в кадр не зовут ... " - откровенно призналась Лилия.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
В честь свободной минутки между съемками Лилия призвала фанатов не стесняться и задавать любые интересующие вопросы, на которые пообещала отвечать честно.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Так вот у меня небольшой перерыв. Готова ответить на Ваши питання. Спрашивайте!" - написла Лилия под фото.
Еще один наряд от телеведущей Лилии Ребрик, который покорил зрителей элегантностью и небесно-голубым цветом, заслужил массу комплиментов в соцсетях.
К слову, недавно Лилия Ребрик показала семейные выходные, на расслабленных фото она позировала с мужем Андреем Диким и дочурками Дианой и Полиной.