Здоровый завтрак для красивой кожи: Меган Маркл призналась, с чего начинает свой день

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Перенимаем рецепт экс-герцогини

Меган Маркл знаменита своей безукоризненной кожей, секрет которой пытается выведать весь мир. Помимо широко разрекламированной гимнастики для лица, экс-герцогиня неравнодушна к полезным завтракам. Так что не удивительно, что ее кожа буквально светится здоровьем, чистотой и свежестью.

Один из самых частых вариантов, которые употребляет экс-герцогиня и заботливая мама – пудинг с ягодами и семенами чиа. Он содержит много клетчатки, белка и антиоксидантов, поэтому идеально подходит, если вы хотите питаться более здоровой пищей. Ну и никто не откажется от такого бонуса как королевская кожа, верно?

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

По словам Меган, она старается не перегружать пищеварение с утра, предпочитая легкие блюда, такие как боулы с фруктами, фруктовые смузи или овсяная каша со фруктами. Но пудинг в этом списке стоит особняком. Он настолько восхитителен, что его можно съесть даже на десерт или в качестве вкусной закуски. Еще в августе 2016 года Меган рассказала в интервью, что это одно из блюд, которое всегда есть на ее столе: «Я делаю пудинг с семенами чиа каждую неделю. Он такой легкий и вкусный…".

Секрет идеальной формы – здоровая еда (фото: instagram.com/sussexroyal)

До того как присоединиться к королевской семье, герцогиня регулярно делилась рецептами своих любимых блюд с помощью своего блога в Instagram. Так что рецептом она поделилась с подписчиками «из первых уст». Как признается Меган, она готовит блюдо с вечера и оставляет на ночь в холодильнике.

Домашний пудинг из семян чиа от Меган Маркл

1 стакан миндального молока, 2 ст. л. семян чиа, корица, экстракт ванили, агава, ягоды и кокос (по вкусу).

Смешайте ингредиенты в миске, перемешайте и храните в холодильнике в течение ночи. Добавьте дополнительные ингредиенты по вашему выбору и подавайте.