"Заявила, что мне 18!" Маша Ефросинина показала, как подкупить ее комплиментами

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая поделилась забавным видео

Маша Ефросинина может похвастаться цветущим внешним видом и стройными формами. 40-летняя ведущая признается, что относится к своему возрасту с юмором и философски. Поклонники неоднократно отмечали, что звезда выглядит потрясающе - молодо, стильно и подтянуто. Словно в подтверждение этому, ведущая получила неожиданный комплимент от 5-летней дочки шоумена Юрия Ткача Лизы.

Маша опубликовала в Instagram забавное видео, на котором сидит возле туалетного столика в гримерной и ведет с девочкой шуточный диалог.

"И пускай тут я похожа на вахтершу, малышка Лиза совершенно серьезно заявила, что, по ее мнению, мне 18 лет! Ну, ведь замечательная же девочка", - подписала по-доброму веселый ролик Маша.

На видео Маша и Лиза ведут откровенный диалог. Воодушевленная комплиментом ведущая "назначила" девочку лучшей подругой.

"Моя любимая девочка. Теперь мы подружки с тобой навсегда. Садись ко мне, я тебе все разрешаю брать. Мне 18! Моя зайка! Все бери, все!" - предложила теледива.

"Я могу подарить тебе своего сыночка. Ему тоже 5. Он очень симпатичный", – пообещала ведущая. "Не за такие подарки мы называем цифру 18", - подыграл Маше Юрий.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники звезды заверили ее, что девочка говорит истинную правду, а также "сосватали" Лизу сыну ведущей Саше.

Ну а что, хорошая невестка. Правильно с детства нужно растить правильную жену для сына

Невестки, они уже немножко хитренькие!

Из уст младенца истина

Вы очень красивая без макияжа!

Ребенок врать не будет, ведь "устами младенца глаголит истина". Согласна с ней на все 100

Вы прекрасная. И Лизи тоже прелесть

Скриншот комментариев

Напомним, что Маша Ефросинина предстала в глазах сына супер героем.