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"Заявила, что мне 18!" Маша Ефросинина показала, как подкупить ее комплиментами

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.12.2019 - 16:35
"Заявила, что мне 18!" Маша Ефросинина показала, как подкупить ее комплиментами
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая поделилась забавным видео

Маша Ефросинина может похвастаться цветущим внешним видом и стройными формами. 40-летняя ведущая признается, что относится к своему возрасту с юмором и философски. Поклонники неоднократно отмечали, что звезда выглядит потрясающе - молодо, стильно и подтянуто. Словно в подтверждение этому, ведущая получила неожиданный комплимент от 5-летней дочки шоумена Юрия Ткача Лизы.

Маша опубликовала в Instagram забавное видео, на котором сидит возле туалетного столика в гримерной и ведет с девочкой шуточный диалог.

"И пускай тут я похожа на вахтершу, малышка Лиза совершенно серьезно заявила, что, по ее мнению, мне 18 лет! Ну, ведь замечательная же девочка", - подписала по-доброму веселый ролик Маша.

На видео Маша и Лиза ведут откровенный диалог. Воодушевленная комплиментом ведущая "назначила" девочку лучшей подругой.

"Моя любимая девочка. Теперь мы подружки с тобой навсегда. Садись ко мне, я тебе все разрешаю брать. Мне 18! Моя зайка! Все бери, все!" - предложила теледива.

"Я могу подарить тебе своего сыночка. Ему тоже 5. Он очень симпатичный", – пообещала ведущая. "Не за такие подарки мы называем цифру 18", - подыграл Маше Юрий.

&quot;Заявила, что мне 18!&quot; Маша Ефросинина показала, как подкупить ее комплиментами

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники звезды заверили ее, что девочка говорит истинную правду, а также "сосватали" Лизу сыну ведущей Саше.

  • Ну а что, хорошая невестка. Правильно с детства нужно растить правильную жену для сына
  • Невестки, они уже немножко хитренькие!
  • Из уст младенца истина
  • Вы очень красивая без макияжа!
  • Ребенок врать не будет, ведь "устами младенца глаголит истина". Согласна с ней на все 100
  • Вы прекрасная. И Лизи тоже прелесть

&quot;Заявила, что мне 18!&quot; Маша Ефросинина показала, как подкупить ее комплиментами

&quot;Заявила, что мне 18!&quot; Маша Ефросинина показала, как подкупить ее комплиментами

&quot;Заявила, что мне 18!&quot; Маша Ефросинина показала, как подкупить ее комплиментами

Скриншот комментариев

Напомним, что Маша Ефросинина предстала в глазах сына супер героем.

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