Они заценят: Холостяк 9 раскрыл секреты покорення женских сердец

Холостяк-9 Никита Добрынин, который недаво распощался со статусом свободного мужчины и официально расписался с победительницей проекта и своей избранницей Дариной Квитковой, охотно делится с поклонниками в Instagram своими взглядами на жизнь, планами, мыслями и эмоциями. Шоумен старается, чтобы его контент был не только красочным, но и полезным для подписчиков. Поэтому поднимает жизненные темы, которые были бы интересны всем. Так, в этот раз Никита решил дать совет сильной половине человечества и перечислить мужские навыки и способности, которые нравятся женщинам.

Добрынин сопроводил мотивирующий текст эффектным фото – ведущий запечатлен с голым торсом с приспущенными джинсами. Поклонницы смогли полюбоваться его мускулистым телом и спортивным телосложением.

"Навыки, которые очень нравятся девушкам. Иногда достаточно оставаться самим собой, чтобы впечатлить девушку. Серьезно. Не стоит забывать, что привычные для мужчин дела вовсе не являются такими для девушек. Они заценят если:

Хорошо готовишь.Не столь важно, что это будет— паста карбонара или омлет. Для нее главное, что блюдо приготовил именно ты.

Ты разбираешься в технике и устройстве авто. Тебе не нужно менять свечи или тормозной шланг, ты можешь за это заплатить мастеру, но если в этом разбираешься, это плюс.

Никита Добрынин делиться с поклонниками личным опытом и секретами (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Владеешь музыкальным инструментом. Я не умею играть на гитаре, но девочки обожают парней, которые могут сочинить или сыграть что-то на струнах.

У тебя есть свои ритуалы. Обычные, типа каждодневного бритья. Или странные, когда утром ты встаешь только с правой ноги. Девушки считают такими штуки милыми, да?

Умеешь работать руками. Ну, не только пазлы собирать, но и гвоздь забить", - перечислил основные мужские способности, притягивающие женщин, Никита.

Ранее Никита Добрынин показал завораживающий фотосет с Дашей Квитковой на фоне живописного лавандового поля.