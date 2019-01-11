"Затмила всех": Лобода восхитила сеть раскрепощенным откровенным танцем

Популярная певица Светлана Лобода, которая провела 10 дней на Мальдивах, показала, как в последний день отпуска "оторвалась" вместе с персоналом отеля, где жила. В Instagram она опубликовала жаркий танец на камеру.

Невзирая на то, что артистка приехала с дочерью отдыхать и расслабляться, она ежедневно по 5 часов упражнялась в танцах с персональным тренером. В последний день пребывания на острове, занятиям певицы с коучем мешала слишком громкая музыка. Отправившись на звк, Лобода попала на вечеринку, которую устроили сотрудники гостиницы по поводу празднования Нового года.

"Как я уже писала, мой 10 дневный отдых сопровождался ежедневными 5-ти часовыми тренировками с моим верным тренером Катей Кузьменко. В последний день громкая музыка и восторженные крики веселящихся на соседней улице уж больно мешали нашим с Катей танцам.. После окончания, ближе к 00.00, мы решили пойти и разведать, что же там такое происходит .... Оказывается, персонал отеля празднует Новый год. Недолго думая, мы решили присоединиться!" - рассказала знаменитость.

Раскрепощено двигаясь в такт зажигательной музыке, отпустив эмоции, Лобода полностью отдалась ритму, вызвав шквал восхищения у фанов.

"Затмила всех просто", "Очень сильно круто... Стильно, огонь! Обожаю, где Лобода, там праздник. Танцы с волосами!", "Разорвала", "Огонь", "Зажигалка", "Какая вы шикарная, ну слишком", "Бомбезная", "Развратница!", "За что бы она не бралась, сравнимо с ядерной бомбой", - с восторгом писали поклонники, оценившие по достоинству ее пластичные движения на камеру.

Скриншот комментариев: (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что Лобода во время отпуска баловала подписчиков фото и видео. Так, звезда показала на камеру пышную грудь и акцентировав внимание на упругих ягодицах.

Ранее Лобода встревожила поклонников черно-белым фото, на котором она позирует, опустив голову. Подпись к снимку была весьма не радужной, что натолкнуло комментаторов на мысль о депрессии артистки.

Видео: РБК-Украина