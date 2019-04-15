"Заслуживаешь больше": MARUV похвасталась новым рекордом (видео)

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Поклонники желают любимице еще больше просмотров и мирового успеха

MARUV (Анна Корсун) несмотря на волну критики в свою сторону, особо не расстраивается и продолжает набирать "творческие обороты". Так, в начале апреля MARUV порадовала армию фанатов долгожданным подарком и представила провокационный клип на песню Siren Song. Отметим, что клип получился "18+", так как содержит много откровенных и даже "кровавых" сцен. Также напомним, что именно эта песня принесла исполнительнице победу в Нацотборе на Евровидение 2019. Однако певица отказалась ехать в Тель-Авив.

Недавно MARUV разделила с фанатами свой новый рекорд. Так, песня Siren Song собрала на официальном youtube-канале более 3,7 млн просмотров.

"#SirenSong 3 миллиона просмотров", - лаконично сообщила певица, опубликовав серию кадров из клипа.

MARUV в клипе Siren Song (фото: instagram.com/maruvofficial)

Поклонники исполнительницы в сети instagram поспешили оставить отзывы под ее сообщением:

"Этот клип заслуживает больше просмотров"

"Совсем скоро и 100 миллионов будет"

"Этот клип уже сделал BANG на ютубе"

"Это только начало! Ждем мирового БЕНГа"

"Вы классные!"

"Это лучший клип эвэр"

"Великолепный клип ))"

"Американская история ужасов. Отель. 2.0"

"Очень люблю творчество Марув, но по-моему этот клип, именно концовка, где все в крови, как-то перебор.. не очень приятно смотреть. Может, немного сменить тематику"

"Кровавые леди"

"Фото понравилось бы Тарантино"

"Отличная аллегория с сиренами. Очень живой и атмосферный клип. Прекрасно передано настроение песни. Спасибо за эстетическое наслаждение"

MARUV – Siren Song

Напомним, что телеведущий Владимир Остапчук спародировал MARUV с песней Siren Song и в целом ситуацию с Евровидением 2019. Отметим, что пародия собрала более 300 тыс. просмотров.