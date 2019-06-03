"Зарядка - святое": Лилия Ребрик покорила эффектным спортивным фотосетом

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая показала, как занимается на открытом воздухе

Лилия Ребрик часто демонстрирует поклонникам не только стильные наряды, но и отличную спортивную форму. Она может похвастаться прекрасной гибкостью и растяжкой, а также потрясающим чувством ритма в танце, ведь теледива профессионально занималась спортом. Так, в Instagram она показала, как упражняется на тренажерах, причем делает это в повседневном наряде, что, по словам ведущей, нисколько ей не мешает.

Лилия занимается на свежем воздухе среди буйной зелени. Она одета в белую шелковую майку в бельевом стиле, а также розовые штаны, повторяющие все изгибы ее стройного тела. Звезда сбросила туфли на каблуках и принялась активно делать упражнения на пресс.

"До тренажерного залу я ходити не встигаю: двоє донечок, ефіри, зйомки, вистави! Але зарядка - святе! Вранці сил її робити, чесно кажучи, немає, тому займаюсь у рекламній паузі! Повірьте: інколи навіть 10 хвилин достатньо, аби тримати себе у формі! Бачите, навіть спортивну форму не вдягаю. І розказуйте, як ви тримаєте себе в формі?" - поинтересовалась она.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики знаменитости восхитились ее энергичностью, ведь Лилия встает в 4 утра на прямой эфир, а потом еще и использует свободную минутку для занятий спортом! Многие комментаторы оценили снимок ведущей в гамаке – она решила расслабиться и насладится летним днем после насыщенной экпресс-тренировки.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Лілічка ви молодець. Захоплююся вами!", "Прекрасная девушка, восхищаюсь Вами", "Лілія, ви чудова! Просто енерджайзер!", "Як завжи - в формі. Молодчинка!", "Ви молодчинка, завжди посміхнена. Я в захваті від Вас", "Лиля, я Вами восхищаюсь! Вы умничка, красавица! Так держать!", "На спорте! Приятно видеть красивую и энергичную спортивную девушку. Лилия, вы невероятны!" - отмечали комменаторы.

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