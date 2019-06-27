Заниматься и обниматься: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес показали совместную тренировку

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото: instagram.com/jlo)

49-летняя знаменитость и ее бойфренд работают над рельефом

Дженнифер Лопес в свои неполные 50 лет уделяет много времени своей фигуре. Она регулярно посещает занятия с личным тренером, занимается танцами, йогой и другими активностями. Результат, как говорится, на лицо, а вернее – на тело. Джей Ло может похвастаться подтянутыми мышцами, стальным прессом и массой энергии. Мало кто из ее более молодых коллег выдерживает такой график!

Дженнифер отправилась в концертный тур, посвященный 50-летию (фото: instagram.com/jlo)

Несколько часов назад знаменитая красавица решила еще раз вдохновить своих подписчиков на фитнес-тренировки. Причем занимается она не одна, а с будущим мужем Алексом Родригесом. К слову, видео в сеть выложил сам бейсболист, а Лопес сделала репост. "Большое спасибо моему доброму другу Джерри Джонсу и @dallascowboys за то, что подарили нам потрясающую тренировку. Мы ценим гостеприимство и привилегию использования вашего потрясающего клуба...", – написал Алекс.

Алекс и Дженнифер упорно работают над идеальными телами (видео: instagram.com/jlo)

В коротком ролике пара показала целый комплекс. Упражнения с гантелями, на разнообразных тренажерах, для рук, ног, пресса – вместе с тренером они активно проработали все тело… А завершили занятие массажем и релаксом. Теперь понятно, откуда у них обоих такая невероятная форма!

У Джей Ло масса стильных нарядов для спортзала (фото: instagram.com/jlo)

К слову, даже в спортзале Дженнифер удалось выглядеть просто сногсшибательно. Для тренировки она надела белый топ и легинсы, щедро "посыпанные" блестками, и объемные белые кроссовки. Волосы она собрала в тугой пучок, а макияж сделала достаточно яркий. Алекс же сменил пару комплектов: белый и черный, оба они подчеркнули его рельефное тело.

Нужно отметить, что в перерывах между упражнениями влюбленные обнимались, целовались и всячески поддерживали друг друга. Что ж, стоит взять пример!

Дженнифер и Алекс собираются пожениться в ближайшее время (фото: instagram.com/jlo)

Возможно, такие активные тренировки – подготовка к свадьбе, которую уже ожидает весь мир. Напомним, заветное кольцо от любимого Дженнифер получила еще в начале весны. Но по причине занятости обоих звезд торжество все время откладывается. Недавно, впрочем, Лопес заинтриговала фолловеров, намекнув, что свадьба, возможно, состоится 11 ноября.