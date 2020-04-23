Заморозила время: 38-летняя Наталья Водянова покорила сеть молодым внешним видом

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель показала новое фото

Наталья Водянова, которая надолго пропала из сети Instagram, наконец порадовала новым постом. Причина тому – День Земли, который отмечается ежегодно 22 апреля. Супермодель опубликовала фото из собственного дома, где сейчас находится с детьми и мужем. Одета Наталья просто и стильно. На ней надет серый свитшот от Stella McCartney с красноречивым принтом SOS, призванным обратить внимание на планету. А также белые свободные брюки. Образ Водяновой дополнили легкий макияж и собранные в пучок на затылке волосы. Она удобно расположилась на кресле, глядя в камеру со спокойной улыбкой. «Счастливого Дня Земли», – коротко написала 38-летняя красавица.

Наталья в новом образе (фото: instagram.com/natasupernova)

А поклонники, которые уже заждались постов от популярной модели, принялись расспрашивать Наталью о ее доме, снимках позади нее, а также о секрете ее молодости. Так, фолловеры просто не могут поверить, что Наталья может выглядеть одинаково на протяжении многих лет.

Никогда не перестану вами восхищаться. Вы как будто заморозили время.

Красавица, Натали!

Очень милая, люблю вас

Свеженько выглядишь, Натали

Наташа, куда вы пропали?

Красивая и настоящая

Наталья, вы прекрасны и обворожительны, как всегда. Такая свежая и юная, как будто вам всегда 18

Наташенька!!! Как много вы делаете, чтобы многим людям нашей планеты жилось лучше! Дай Бог вам и вашим близким здоровья!

Комментарии к посту Натальи (фото: принтскрин instagram.com/natasupernova)

Напомним, секреты своей молодости Наталья раскрывает регулярно. Она следит за питанием, пьет много воды, старается ежедневно уделять внимание физической активности. А также обожает процедуры по уходу за телом и кожей лица у любимых мастеров. И не забывает о домашнем комплексе. Бьюти-рутина супермодели обязательно включает питательные маски, любимые кремы, а также массаж лица. Один из способов Наталья как-то показала в своих сториз. Водянова использует древнюю китайскую технику гуаша.