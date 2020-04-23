Заморозила время: 38-летняя Наталья Водянова покорила сеть молодым внешним видом

Модель показала новое фото
Наталья Водянова, которая надолго пропала из сети Instagram, наконец порадовала новым постом. Причина тому – День Земли, который отмечается ежегодно 22 апреля. Супермодель опубликовала фото из собственного дома, где сейчас находится с детьми и мужем. Одета Наталья просто и стильно. На ней надет серый свитшот от Stella McCartney с красноречивым принтом SOS, призванным обратить внимание на планету. А также белые свободные брюки. Образ Водяновой дополнили легкий макияж и собранные в пучок на затылке волосы. Она удобно расположилась на кресле, глядя в камеру со спокойной улыбкой. «Счастливого Дня Земли», – коротко написала 38-летняя красавица.
Наталья в новом образе (фото: instagram.com/natasupernova)
А поклонники, которые уже заждались постов от популярной модели, принялись расспрашивать Наталью о ее доме, снимках позади нее, а также о секрете ее молодости. Так, фолловеры просто не могут поверить, что Наталья может выглядеть одинаково на протяжении многих лет.
Комментарии к посту Натальи (фото: принтскрин instagram.com/natasupernova)
Напомним, секреты своей молодости Наталья раскрывает регулярно. Она следит за питанием, пьет много воды, старается ежедневно уделять внимание физической активности. А также обожает процедуры по уходу за телом и кожей лица у любимых мастеров. И не забывает о домашнем комплексе. Бьюти-рутина супермодели обязательно включает питательные маски, любимые кремы, а также массаж лица. Один из способов Наталья как-то показала в своих сториз. Водянова использует древнюю китайскую технику гуаша.