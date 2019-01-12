"Замерзаю, прощайте": украинский певец показал, как спасается от холода

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Певец решил "обнять" батарею

Популярный украинский шоумен и телеведущий, солист группы "Агонь" Константин Боровский показал, как замерзает от холода и "обнимает" батарею. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

Так, на опубликованном фото видно, что мужчина в штанах и носках положил ноги на батарею, "попрощавшись" при этом со своими подписчиками.

"Замерзаю, прощайте", - говорится в подписи к снимке.

Обратим внимание, что фотографию мужчина разместил в своем Stories, поэтому возможность комментировать слова кумира у поклонников отсутствовало.

Фото: Боровский показал, как спасается от зимы (instagram.com/kostya.borovski)

Напомним, известный член жюри популярного украинского ток-шоу "Топ-модель по-украински" решил покинуть проект.

Обратим внимание, что речь идет о модельере и исполнителе Константине Боровском.

"Одним словом, проявил слишком много активности, которая, похоже, не совсем вписалась в телевизионные рамки. Но нужно понимать, что люди не меняются: хулигана и нонконформиста по жизни невозможно превратить в паиньку, даже с помощью монтажа", - подчеркнул он.

Кстати, традиционно 2019 год для селебрити начался с вручения престижной премии в области кино и телевидения Золотой глобус. Многие знаменитости месяцами готовятся к этому событию, которое также называют "репетицией Оскара".