"Заложила дочка маму": дети Пугачевой и Галкина зачитали в стиле в хип-хоп "за жизнь"

Фото: Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми (instagram.com/maxgalkinru)

Пятилетний Гарри пожаловался, что не может покататься на новом мотоцикле, а Лиза описала ситуацию, в которой ее мама не может приехать домой вечером и поиграть с дочкой

Дети знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой и популярного пародиста и ведущего Максима Галкина, который недавно своеобразно отреагировал на появившиеся в сети и прессе слухи о разводе, вдохновившись выступлением юного рэпера попробовали в стиле хип-хоп "зачитать" о своих насущных проблемах.

Забавное видео в среду, 28 ноября, опубликовал в своем Instagram отец звездных малышей.

Фото: скриншот instagram.com/maxgalkinru"

"Гарику и Лизе понравилось выступление юного рэпера в одном из выпусков "Лучше Всех!" и они увлеклись рэп-импровизациями. Вот как это выглядит. Сами сочиняют - сами читают - самим нравится - все в традициях рэпа", - подписал Галкин ролик.

Видео: instagram.com/maxgalkinru

В "телеге" пятилетний Гарри пожаловался, что не может покататься на новом мотоцикле, а Лиза описала ситуацию, в которой ее мама не может приехать домой вечером и поиграть с дочкой.

Фото: скриншот instagram.com/maxgalkinru"

"Сегодня я вышла на улицу, и кто-то мне звонил. Я ответила ему, а это оказалась мама. Она сказала, что она не приедет сегодня ночью и не зайдет ко мне в комнату поиграть", – зачитала Лиза.

Скрин: instagram.com/maxgalkinru

В комментариях под видеороликом подписчики Галкина предположили, что девочка "выдала" Пугачеву, которая иногда не ночует дома. В то же время значительно преобладают восхищенные впечатление чудесным выступлением детей:

"Мать не ночует дома! Вот те раз!",

"Заложила дочка маму. Не приедет мама на ночь",

"И сами выдают инфо, теперь понятно, что мамы нет дома ночью",

"Хочется написать для некоторых, не для скандала и не для лайков! Дети прекрасные, смышленные! Отличаются от "наших" тем, что у них звездные родители! Звездные, потому как талантливы и сумели себя выразить в этой жизни! А в то же время, ни дети, ни родители ведут себя, свой Инстаграм без пафоса и рекламы, просто люди! У них есть чему поучиться! Отношениям, воспитанию детей, восприятие детей! Дай сегодня многим из вас деньги.... Только Богу известно, что бы с вами стало через короткий промежуток времени) не черпайте чужой быт, воспитание детей и тд…! Будте собой, наслаждайтесь жизнью, ведь она такая короткая! Лиза и Гарик потрясающие! Они дети!!! Они умиляют, как и все дети на планете!!! Я не знаю, как еще докричаться до озлобленных мамаш и папаш!";

"Таааакие смешные фантазеры";

"Какие славные крутыши";

"Боже, какие сладкие и естественные дети. Очень люблю наблюдать за вами";

"Круто! Обалденные малыши!"...

Скрин: instagram.com/maxgalkinru

Как сообщалось ранее, недавно 42-летний российский пародист Максим Галкин рассказал о любви и ссорах с 69-летней супругой Аллой Пугачевой.

Также мы писали о том, что российский пародист и ведущий Максим Галкин не так давно умилил поклонников новым семейным видео с Аллой Пугачевой.

Напомним, что российский артист Максим Галкин показал, как его звездная супруга Алла Пугачева вместе с пятилетним сыном Гарри покупают продукты в обычном супермаркете.

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Видео: РБК-Украина