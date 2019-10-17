"Закроюсь четырьмя стенами": Гросу призналась в жестких ограничениях во имя красоты

Алина Гросу охотно делится с поклонниками своими творческими достижениями и рассказывает о семейной жизни. В одном из недавних интервью певица призналась, что муж Александр знает ее такой, какой не видел никто – он не только любимый мужчина, но и друг, а также советчик. Пара не может долго в находится в разлуке, и всякий раз после поездок любимый не может выпустить артистку из объятий. Кроме того, поклонники отмечают внешнее ходство влюбленных и не устают осыпать Алину комплиментами. Но для того, чтобы всегда быть в форме девушке приходится идти на немалые жерты.

Певица рассказала, что худеет она обычно на …одном зеленом чае! Жесткая диета требует корректив и в жизни – чтобы избежать соблазнов, Алина закрывается от всех дома и не позволяет увести себя от намеченной цели.

Свои откровения артистка сопроводила фото из ресторана. Задумчивая звезда позирует в оригинальной блузе с "питоновым" принтом яркой расцветки, а перед ней стоит стакан чая с лимоном.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Зеленый чай - мой единственный друг, когда сажусь на диету... Ни с кем не общаюсь, друзья вечно едят, муж постоянно что-то топчет, мама вареники делает... эх, закроюсь четырьмя стенами, чтоб никто не соблазнял", - написала она.

Поклонников заинтересовала схема похудения их любимицы. "Ты очень красивая! Стройняшечка! А что еще позволяешь себе в такие дни, если ни секрет? Сколько дней так сидишь обычно?" - спросили артистку в комментариях. . Алина решила поделиться тонкостями диеты. "Только кисель и зеленый чай, но это не больше трех дней, дальше правильное питание", - отметила звезда.

Скриншот комментариев

Комментаторы не удержались от комплиментов в адрес Алины.

Кукла

Классна

Очаровательная

Ух, глазища! Красотка

Милая какая! Просто кайфую от твоей внешности

Ох и взгляд

Красоточка

Скриншот комментариев

Напомним, что Алина Гросу стала героиней известного фильма ужасов и поделилась своим списком любимых киноновинок.