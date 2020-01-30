Закономерный крах: Горбачева высказалась о кризисе в отношениях с Никитиным

В каждой паре бывают ссоры и разногласия. Известного продюсера Юрия Никитина и его супругу Ольгу Горбачеву однажды тоже захлестнула волна конфликтов. Певица откровенно рассказала «Зірковому шляху» на канале «Украина», как все было на самом деле.

Когда пара решила расстаться, Ольга была известной телеведущей, она отдавала все силы своему коллективу «Арктика», поэтому времени на семью практически не оставалось. Из-за постоянных стрессов и усталости молодая женщина критично относилась к тому, что происходило между ней и любимым мужчиной.

«И это был закономерный крах. Я кричала: «Все, мы расстаемся, расходимся, все». Но я просто кричала, а мой муж принял серьезное решение: «Ты же говорила об этом. Теперь отвечай за свои слова», – призналась известная певица на канале «Украина».

Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Это было очень тяжелое время для пары, но они решили вдвоем обратиться к психологу. Ольга и Юрий искали у специалиста опору, но вместо этого молодая женщина услышала очень неприятные слова: психолог предложил Юрию Никитину развестись.

«Я была очень обижена, – вспоминает певица. – Как она, женщина, могла посоветовать мужчине разойтись? Но знаете, сейчас я понимаю, что она сохранила его мужскую ценность. И только, когда такое решение принял мой любимый, я почувствовала, что это мог быть второй шанс».

Спустя два года после развода у них появился второй шанс. Они снова стали родителями и опять поженились. Насколько непростым был путь от развода до счастливой семейной жизни, знают только эти два человека. Но Ольга Горбачева откровенно призналась, что без помощи терапевтов и тренеров не обошлось. И теперь, когда все осталось позади, она помогает другим женщинам.

«Я бы сказала, что я ментор для женщин», – рассказала Ольга Горбачева «Зірковому шляху».

Певица, счастливая жена и мама двух дочек делится советами с миллионами женщин, чей брак находится в критическом состоянии.