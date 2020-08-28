Загадочно-романтичная: Каменских в кружевной комбинации показала фото из спальни

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица показала, как выглядит сразу после пробуждения

Настя Каменских с удовольствием приоткрывает перед поклонниками завесу тайны над своей личной жизнью и ежедневно делится фото и видеоотчетами о проведенном времени – она старается быть открытой и приветливой со всеми, кто попадает на страничку в Instagram и интересуется тем как живет звезда. Хоть певица и признается, что, как правило, не читает комментарии, ведь часто там можно встретить необъективную критику, зато любит вдохновлять фанов своими постами и делиться с ними секретами и советами. Так, артистка рискнула опубликовать снимки, сделанные в первые минуты после пробуждения.

Певица устроила фотосет прямо в спальне и показала, в чем она отдыхает ночью. На Насте – черная комбинация на тонких бретелях с принтом в виде белых звезд и кружевом в области декольте. Ее курчавые волосы растрепаны, а сама артистка кокетливо прикрыла лицо без макияжа рукой. Она выглядит естественно и нежно.

Настя Каменских показала, как выглядит сразу после сна (фото: instagram.com/kamenskux)

"Доброе утро. Какие вы в первые минуты пробуждения?" - поинтересовалась Настя, показав свой сонный вид на камеру, хотя поклонники заверили звезду, что даже ранним утром после пробуждения она выглядит просто сногсшибательно.

Бусинка

Красивая

Красивенная

Така загадково-романтична

Вдохновляете

Лучшая

Вы выглядите лучше в первый минуты пробуждения, чем я в принципе

Яка ви гарна

Красивая, даже сонная и без мейкапа

Настенька ты супер классная

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских в коротком халатике с прозрачными вставками поделилась своим действенным бьюти-ритуалом.