Забить холодильник и погреб: Олег Винник удивил семейной подготовкой к новогоднему застолью

На съемочной площадке новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!», которое канал «Украина» покажет 31 декабря в 20:00, популярный певец Олег Винник, который ранее рассказал о гонораре и райдере в новогоднюю ночь, поделился с журналистами детскими воспоминаниями о рождественских праздниках.

Украинцы уже начали подготовку к Новому году. Пока одни наряжают елку и украшают дом, другие продумывают меню и готовят подарки. Но Олег Винник говорит, что для него имеет значение уютная и веселая атмосфера праздника, а не сколько блюд будет на столе или подарков под елкой.

«Не столь важно, какой будет подарок, главное – чтобы это было сделано от сердца. Я более практичный человек – могу устроить праздник в тот день, о котором никто и не подумает. Это должно быть откровенно и по-настоящему, с любовью, – рассказал Олег Винник в интервью каналу «Украина». – Я вырос в селе и помню, что родители готовились к Новому году заранее – сначала надо было поехать на базар скупиться, потом наготовить, забить холодильник и погреб. Мама была уже настолько уставшая, пока пробьют эти куранты, что закрывала глаза, а я не понимал – где же праздник? И так некоторые люди до сих пор готовятся, а после застолья еще же нужно все убрать. Поэтому для меня важно, чтобы было практично, уютно и весело, а не насколько роскошно будет накрыт стол».

Певец также признался – в детстве он любил колядовать и посевать, хотя за это ему и доставалось от учителей.

«Бывало из-за этого меня в школе вызывали «на ковер». Но моменты, когда ты идешь в селе по снегу, колядуешь, действительно незабываемые. Я бы и сейчас так с радостью сделал», – поделился музыкант за кулисами новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!».

Олег Винник на сцене новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!»

Яркое и зрелищное выступление Олега Винника зрители увидят 31 декабря в 20:00 в грандиозном новогоднем шоу «Привіт, 20-ті!» на канале «Украина». Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.