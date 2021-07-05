Заберите у нее подводку: дочь Поляковой похвасталась дерзким образом в купальнике

16-летняя дочь Оли Поляковой активно ведет свой блог и регулярно публикует там яркие фото и видео, порой нарываясь и на критику . Девушка поделилась новым роликом, в котором предстала в бассейне в черном купальнике.

Дерзкий лук Маша продемонстрировала на своей страничке в Instagram .

Она позировала на камеру в оригинальном купальнике и с мокрыми волосами. Также Полякова-младшая сделала яркий макияж с красной помадой и густыми черными стрелками на глазах.

Юная блогерша делает липсинк под популярную песню, принимая при этом соблазнительные позы.

"Какой бы вы комент написали сюда?" - поинтересовалась Маша у подписчиков.

Многие похвалили фигуру и купальник девушки, однако без критики снова не обошлось. На этот раз ее осудили за слишком яркий и неуместный макияж - особенно стрелки на глазах.

Стрелки убрать, брови накрасить, все

Заберите у нее подводку для глаз

Вперше бачу щоб купальник так ідеально сів, шикардос!

Заберите у ребенка косметичку

Выкинуть подводку для глаз или научись это делать красиво

Что тебе не идут стрелки, ибо глаза и так узкие

Красивый купальник и красивая ты

Шикарна

Стрелки кошмарные, а так мамина красотуля

Блин, купальник такой крутой

Гарна! Дуже! Купальник ідеально. Щодо макіяжу, божечки, як добре що ніхто не бачив, як малювалась я і мої подружки в такому віці

Мама N 2

Забагато косметики, природність краще

К слову, предыдущее видео в блоге Маши также раскритиковали, после чего она решила ответить недоброжелателям.

"Ох, если бы Инстаграм был как Ютуб, у меня наверное было бы все видео в дизлайках. Самый дизлайкнутый профиль был бы. 85 негативных комментариев из 85. Но ребят, ну как бы мне пофиг. Ну серьезно", - рассмеялась Маша на камеру.