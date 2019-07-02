"За них все скажуть очі": MamaRika в новом клипе показала своего жениха

MamaRika (фото: Дмитрий Широкопояс)

В новом клипе появляется также жених MamaRika - Сергей Середа

Шоу-бизнес любой страны ничем не отличается от большой семьи. Только в качестве родственников выступают фанаты, которые следят за артистом в социальных сетях. Примерно в такой ситуации оказалась и MamaRika, у которой уже не первый день спрашивают, когда же она сыграет долгожданную свадьбу со своим женихом Сергеем Середой.

Когда же состоится само торжество - тайна за семью печатями, но чтобы задобрить любопытных поклонников, MamaRika выпустила клип на один из главных украинских хитов этого года, "Prolisky", и сняла в нем Сергея.

"Prolisky", как известно, очень романтическая песня о двух влюбленных. Окружающие заворожено смотрят на их отношения, словно никогда и не видели такой любви. Клип на эту песню получился, пожалуй, самым романтическим в видеографии MamaRika.

MamaRika - Prolisky

Вместе они лежат в ярко-зеленой траве с полевыми цветами. Гуляют по песчаным карьерам и пыльным дорогам, держась за руки. Это все происходит в их мире - мире, в котором они находятся только вдвоем, а все вокруг - декорации. Суть видео прекрасно переплетается с песней - всегда очень важно найти вторую половину. Получилось нежно, романтично, тонко и в то же время загадочно настолько, что так и хочется узнать "хто ці двоє, хто це".

MamaRika и Сергей Середа (фото: Дмитрий Широкопояс)

Режиссером клипа выступила Аня Велосипедова. В качестве локаций использовали пейзажи у поселка Дымер, под Борисполем и у Киевского моря. MamaRika рассказывает, что съемки были похожи на марш-бросок, зато все отсняли за один день - с 6 утра до 8 вечера.

MamaRika в новом клипе Prolisky (фото: Дмитрий Широкопояс)

Напомним, что трек "Prolisky" MamaRika посвятила всем украинским девушкам, которые похожи на хрупкие и редкие цветы: "Всем нам известно, что пролески — это редкие и хрупкие цветы, которые, как и мы девушки, нуждаются в защите и заботе. Ребята, любите и берегите своих девчонок. Мы у вас такие одни".

Напомним, ранее певица Юля Barabanova представила видео про женские фантазии.

Также дочь Тони Матвиенко дебютировала в съемках клипа своей звездной мамы. Певица презентовала видео на песню "Дитячий сміх".