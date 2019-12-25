Юная лыжница: дочь Оли Поляковой показала веселые зимние забавы

14-летняя дочь певицы Оли Поляковой Маша - весьма самостоятельная и активная девочка. Она учится в школе, усердно следит за фигурой и пробует свои силы в разных областях - модельном бизнесе, пении и других. Также юная красотка активно развивает свой интаграм-блог, где уже больше 144 тыс. подписчиков. Звездная мама Маши недавно раскрыла, сколько девочка зарабатывает в сети - сумма поражает!

Пока в Киеве дождь и плюсовая температура, Мария отправилась покорять горные склоны. На своей странице в Instagram она поделилась яркими фото и видео своих зимних развлечений.

Для спортивного дня юная лыжница выбрала яркий желто-голубой костюм, не забыв и о шлеме. На фото девочка позирует на лыжах на фоне склона, щурясь на солнце.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Также она выложила забавное видео, на котором показала, как действительно катается - в ролике Полякова-младшая идет пешком по снегу в лыжных ботинках, а в конце и вовсе ложится и катится по склону, весело смеясь.

Видео: Маша Полякова катается на лыжах (instagram.com/mashapolyakova)

"А как катаетесь на лыжах вы?" - поинтересовалась Маша у подписчиков.

Судя по мужскому голосу за кадром, она активно отдыхает в компании папы.

Геолокацию она не поставила, так что фолловеры интересуются, где же отдыхает девушка, а заодно рассказывают о своих спортивных успехах.

Красуня!!! Мамині гени є, а ще своя харизма!!! Сонячна!!!

Не катаюсь, но хочу научиться

Да примерно так же, только быстрее и с ветерком, ах да, ну и конечно же кубарем

Даже очень хорошо)

Какая красота, ты очень красивая

Примерно, так же

Я катаюсь на лыжах как получится, главное - это не УПАСТЬ!

По асфальту как то не очень на лыжах кататься

Красота и Красотуля !!!!!

У нас в Драгобрате нету снега

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, ранее дочь Оли Поляковой блеснула стильными повседневными образами.