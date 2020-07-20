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Юная красотка: 15-летняя дочь Поляковой покорила фигурой в купальнике

Автор: Lite

Маша поделилась атмосферным летним кадром

Старшая дочь Оли Поляковой, 15-летняя Маша наступает своей звездной маме на пятки - девушка пробует свои силы в модельном бизнесе и вокале, а также успешно ведет свой блог. Юная красотка с удовольствием делится в сети яркими фото и показывает, как она проводит лето.

Так, Маша опубликовала атмосферный кадр, на котором запечатлена в красном с бежевыми вставками купальнике. Она сидит в плетеном кресле-шезлонге и задумчиво смотрит на камеру, а игра света и тени создает причудливый рисунок на ее теле.

В подписи к публикации девушка поделилась своими мыслями о дружбе.

Маша Полякова показала фигуру в купальнике (фото: instagram.com/mashapolyakova)

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"Столько всего изменилось за этот карантин , многие люди поменялись и остались только настоящие друзья, желаю чтобы у вас было много верных друзей", - написала Полякова-младшая.

Первой среди комментаторов оказалась знаменитая мама Марии. Под фото дочери певица отметила, что та "Красивая, как солнце". Фолловеры юной блогерши согласились с артисткой и оставили девушке много комплиментов.

  • Красотка
  • Красуня
  • божееее
  • Вся в мать
  • Афигенная
  • Ооооочень красиво
  • Милая
  • Прекрасно виглядаєш
  • Машенька, много верных,настоящих друзей не бывает. Хорошо, когда есть хоть один такой. А самый верный друг- мама.
  • Дуже гарна
  • Богиня наша, люблю ти прелесть
  • У тебя очень милое выражение лица

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее старшая дочь Оли Поляковой 15-летняя Маша показала плоский животик в коротком топе.

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