YUNA-2020: стали известны первые победители Национальной музыкальной премии

9 марта в Киеве состоялось торжественное награждение победителей в первых четырех номинациях Национальной музыкальной премии YUNA 2020. В категории «Лучший хип-хоп хит» победил дуэт alyona alyona и Alina Pash с композицией «Падло». Статуэтку за «Лучший электронный хит» забрала MARUV за трек «Siren Song». В номинации «Другой формат», которая была введена оргкомитетом в 2019 году, победила певица ЛУНА. А статуэтку «Лучший менеджмент артиста» вручили MONATIK Corporation. Имена победителей в остальных 13 категориях будет объявлено 24 марта в киевском Дворце «Украина».

«YUNA в очередной раз разрушила миф о том, что победители премии это каждый год "на манеже одни и те же", – прокомментировал Павел Шилько, генеральный продюсер премии. – В трех из четырех номинаций победители получили статуэтки впервые. Ни alyona alyona, ни ЛУНА, ни MONATIK Corporation никогда еще не побеждали на YUNA».

MARUV

Ирина Монатик

Ольга Лаптева и Фагот

Традиционно ответственным за проведение голосования и подсчет голосов стал гарант честности премии и многолетний партнер престижной музыкальной награды Grammy – компания Deloitte Ukraine. Во время награждения Директор департамента аудита Deloitte в Украине Маргарита Поступаева передала конверты с именами победителей оргкомитету YUNA. Объявили первых лауреатов 2020 года и вручили награды генеральный продюсер премии Павел Шилько, обладатель награды «За особые достижения в музыке» Фагот, директор по развитию премии Игорь Панасов, ведущая NRJ Маша Виноградова, маркетинг-директор Concert.ua Дмитрий Чинь, генеральный директор Plastics Ukraine Иренеуш Дерек и соучредитель и региональный директор ORBI Group Давид Хаджишвили.

Гостями награждения стали номинанты премии, артисты, селебрити и эксперты премии: MARUV, MOZGI, YUKO, LAUD, KHAYAT, DILEMMA, Morphom, MOTANKA, SINOPTIK, Фагот (ТНМК), Ирина Федишин, Маша Виноградова, Ирина Монатик, Алина Шуфрич, Андрей Бескровный, Morris и другие.

KHAYAT

LAUD

Morris

YUKO

Роман Мединский и Павел Шилько

Напомним, девятая церемония вручения премии YUNA 2020 состоится 24 марта во Дворце «Украина». Организаторы уже рассказали, что среди артистов, чьи выступления зрители увидят на церемонии, – MONATIK, MELOVIN, MARUV, дуэт Alina Pash & Krut и Артем Пивоваров. А ведущим церемонии станет шоумен Владимир Остапчук.