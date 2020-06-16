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Юмор и красота: Слава Каминская отправилась на пляж в свадебном платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.06.2020 - 09:48
Юмор и красота: Слава Каминская отправилась на пляж в свадебном платье
Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Певица решила, что добру не стоит пропадать

Слава Каминская из группы НеАнгелы на днях взбудоражила поклонников, засветив в сети личное фото с мужчиной, которого тут же приняли за ее нового возлюбленного. Им оказался экс-член правления НАК "Нафтогаз", народный депутат Украины 7 созыва Сергей Кацуба, а снимок с его мамой с подписью "свекрушенька" подлил масла в огонь. Сама певица комментирует ситуацию лишь загадочными намеками, а также продолжает поражать своим неординарным чувством юмора.

Так, звезда поделилась фото, на котором она прогуливается по улице в белом свадебном платье. Слава дополнила неожиданный лук солнцезащитными очками и игриво высунула язык. По словам артистки, это ее подвенечный наряд.

"Если шо ))) это было свадебное платье 5 лет назад. че добру преподать? Пляж же?" - прокомментировала кадр Каминская.

Юмор и красота: Слава Каминская отправилась на пляж в свадебном платье

В сториз она выложила еще одно фото, на котором присела прямо на асфальт.

Юмор и красота: Слава Каминская отправилась на пляж в свадебном платье

Слава Каминская прогулялась в свадебном платье (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники оценили юмор и красоту Славы и забросали ее одобрительными комментариями.

  • Какая ты красивая
  • Блиннн.... Как можно такую женщину променять...
  • Я также в свадебном ходила на пляж. жаль бывший меня не видел
  • Главное не во что одета), а что на душе и лице!) Я вижу счастье и это самая главная одежда
  • Действительно
  • Красивая душой, хочется пожелать тебе счастья женского
  • Дуже ГАРНА!!! Супер!!!
  • Яка ти гарна
  • Королева перьев и лимузина
  • Юмор и красота
  • Мило
  • Просто загляденье. Красавица

Юмор и красота: Слава Каминская отправилась на пляж в свадебном платье

Скриншот комментариев

Ранее Слава из НеАнгелов загадочно прокомментировала личную жизнь, а Леся Никитюк "рассекретила" детали.

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Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины НеАнгелынарядСлава Каминская
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