Юмор и красота: Слава Каминская отправилась на пляж в свадебном платье

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Певица решила, что добру не стоит пропадать

Слава Каминская из группы НеАнгелы на днях взбудоражила поклонников, засветив в сети личное фото с мужчиной, которого тут же приняли за ее нового возлюбленного. Им оказался экс-член правления НАК "Нафтогаз", народный депутат Украины 7 созыва Сергей Кацуба, а снимок с его мамой с подписью "свекрушенька" подлил масла в огонь. Сама певица комментирует ситуацию лишь загадочными намеками, а также продолжает поражать своим неординарным чувством юмора.

Так, звезда поделилась фото, на котором она прогуливается по улице в белом свадебном платье. Слава дополнила неожиданный лук солнцезащитными очками и игриво высунула язык. По словам артистки, это ее подвенечный наряд.

"Если шо ))) это было свадебное платье 5 лет назад. че добру преподать? Пляж же?" - прокомментировала кадр Каминская.

В сториз она выложила еще одно фото, на котором присела прямо на асфальт.

Слава Каминская прогулялась в свадебном платье (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники оценили юмор и красоту Славы и забросали ее одобрительными комментариями.

Какая ты красивая

Блиннн.... Как можно такую женщину променять...

Я также в свадебном ходила на пляж. жаль бывший меня не видел

Главное не во что одета), а что на душе и лице!) Я вижу счастье и это самая главная одежда

Действительно

Красивая душой, хочется пожелать тебе счастья женского

Дуже ГАРНА!!! Супер!!!

Яка ти гарна

Королева перьев и лимузина

Юмор и красота

Мило

Просто загляденье. Красавица

Скриншот комментариев

Ранее Слава из НеАнгелов загадочно прокомментировала личную жизнь, а Леся Никитюк "рассекретила" детали.

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Автор: Марина Настевич