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Йога на девятом месяце: беременная Эшли Грэм демонстрирует завидную растяжку

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.01.2020 - 19:19
Йога на девятом месяце: беременная Эшли Грэм демонстрирует завидную растяжку
Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель даже на последнем месяце активно занимается

Эшли Грэм сейчас находится на 9-м месяце беременности, но обороты сбавлять не собирается. Пышнотелая красавица, известная своей активной жизненной позицией, продолжает демонстрировать свои занятия спортом и йогой с любимым тренером. Несколько часов назад в микроблоге Эшли появилось новое видео – она показывает массу асан из йоги. Дыхательные упражнения, упражнения на развитие гибкости, статичные и медитативные, масса перевернутых асан – Грэм выполняет все легко и просто! «9-й месяц, и вот как мы это делаем», – написала знаменитая красавица в описании к ролику.

Эшли занимается йогой (фото: instagram.com/ashleygraham)

На Эшли надеты черные легинсы и топ, которые подчеркивают ее выдающиеся формы и животик. Поклонники остались в восторге от растяжки модели и ее отличной физической формы. «Вау», «Давай, малышка», «Твой ребенок – счастливчик», «Ты сделала это, детка! Твой сын скоро родится», – пишут они.

Йога на девятом месяце: беременная Эшли Грэм демонстрирует завидную растяжкуЭшли и Джастин (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, 32-летняя Эшли Грэм и ее супруг – видеооператор Джастин Эрвин – уже совсем скоро станут родителями. Первенец знаменитой пары должен появиться на свет в январе этого года. Сама Эшли еще перед Новым годом раскрыла пол ребенка – у супругов родится мальчик. Эшли и Джастин этому факту были крайне рады. На записи популярного шоу, где будущая мама сделала признание, она просто светилась от счастья.

Йога на девятом месяце: беременная Эшли Грэм демонстрирует завидную растяжкуЭшли подчеркивает беременность (фото: instagram.com/ashleygraham)

Свое положение Эшли не только не скрывала, но и всячески демонстрировала: с помощью облегающих платьев, провокационных фото в обнаженном виде, а также благодаря подробному описанию протекания беременности. Также она не переставала работать: девушка снималась для глянцевых журналов, разрабатывала модели одежды в сотрудничестве с брендом Marina Rinaldi и даже ходила по подиуму. Так что с активной мамочки точно стоит взять пример!

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