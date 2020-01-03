Стильная мамочка: беременная Эшли Грэм показала пышные формы в эффектных образах

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель порадовала новыми фото

Эшли Грэм уже совсем скоро станет мамой – прибавление в знаменитом семействе планируется в январе 2020-го. Но пока долгожданное событие не произошло, пышнотелая красотка публикует все новые стильные образы, которые украсят любую будущую маму.

В этот раз Эшли вновь обратилась к съемкам для бренда Marina Rinaldi, с которым она сотрудничает уже давно – девушка выступила не только моделью, она даже разрабатывала для марки линию денима. Но демонстрирует она несколько классических луков и образы в стиле кэжуал.

Эшли в стильных образах (фото: instagram.com/ashleygraham)

Так, Эшли примерила белую футболку с черными брюками, а на плечи накинула белый жакет. Дополнили образ крупные серьги необычная прическа. Второй наряд – максимально женственный, Грэм выбрала черное трикотажное платье, облегающее фигуру по всей длине. Третий образ – также классика, которую составил черное боди и белая рубашка. Еще один наряд заслуживает отдельного внимания – Эшли блистает в роскошном вечернем платье с летящим шлейфом.

Эшли показала массу стильных нарядов (фото: instagram.com/ashleygraham)

«Третий триместр, но оставайся модной», – написала Эшли под фото. Что ж, Эшли в который раз доказала, что беременность – стилю не помеха.

Беременность стилю не помеха (фото: instagram.com/ashleygraham)

К слову, недавно 32-летняя модель показала редкие кадры с любимым мужчиной. Архивные фото демонстрируют разные периоды жизни мужа Эшли – Джастина Эрвина, от самых ранних до современных. Многие поклонники в первые секунды подумали, что на снимках – новорожденный малыш знаменитой модели. Но таким образом, Грэм просто поздравила мужа с днем рождения, который он отмечает в начале января.