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"Ярче голливудской звезды": Вика из НеАнгелов в купальнике прокатилось по Одессе на самокате


Певица из знаменитого дуэта поразила своим ярким образом

 Виктория Смеюха из дуэта "НеАнгелы", которая отправилась на выступление в Одессу, не упустила возможность в перерыве между репетициями прокатиться по городу и сделать много ярких кадров для своего Instagram. 
Вика выбрала довольно оригинальный способ перемещения — самокат, с помощью которого она исследовала укромные уголки города-курорта и нашла потрясающие виды на море, которые ей напомнили Италию.

 "Маленькая Италия в Одессе", - подписала она один из фотосетов, на котором позировала в синем купальнике и ярко-оранжевых шортах.

 Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

 Фото вышли действительно атмосферными, благодаря узкой улочке, выложенной камнем и ведущей прямо к пляжу. Фанаты тут же отреагировали многочесленными комплиментами:

  • Какая же фигура идеал, красотка
  • Мы как раз пару недель назад были там же 
  • Красота
  • шикарна моделька
  • Как солнышко 
  • Клас, красивая, яркая -кукла
  • Шикарная девушка!!!

Следующий фотосет был посвящен Одессе. Сердце, возле которой решила сфотографироваться Виктория, по ее словам символизирует ее любовь к этому городу-курорту. Девушка переоделась в комплект в горошек из юбки и короткого топа и с удовольствием позировала фотографу.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

  • Прекрасная
  • Кто это за девочка пятнадцати лет?????!!!!!!
  • Позитивная и яркая 
  • Красотка
  • Такая классная!!!!
  • Ярче любой голливудской звезды) Шикарная ))
  • Славная девчуха, обажаю вас без макияжа, просто чудо!!! - похвалили ее подписчики.
 

Напомним, недавно Виктория Смеюха продемонстрировала не менее удачные пляжные фото, под которыми раскрыла один простой лайфхак, как создать необычную атмосферу в кадре. 

Так же восторг поклонников вызвали кадры с детским самолетиком, который Виктория забавно обыграла.

А еще, Смеюха впечатлила своей идеальной фигурой в стильном купальнике.

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