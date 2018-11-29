"Я знаю правду": продюсер рассказал, кто был единственной любовью Пугачевой

Фото: Алла Пугачева (instagram.com/maxgalkinru)

Он опубликовал раритетное фото с Примадонной и назвал имя мужчины

Продюсер Андрей Разин сообщил, кто был единственной и настоящей любовью известной певицы Аллы Пугачевой. Он опубликовал раритетное фото на своей странице в Instagram.

На фото изображена молодая Алла Борисовна со своим первым мужем, цирковым артистом Миколасом Орбакасом.

"Редкое фото Аллы Пугачевой и ее первого супруга Миколаса Орбакаса. Я поистине знаю правду. Это был единственный мужчина, которого она любила как женщина по-настоящему, от которого она родила самого любимого своего ребенка — дочь Кристину", - так подписал фото Разин.

Скриншот поста (instagram.com/razin_andrei_lm)

Алла Пугачева вышла замуж на Миколаса Орбакаса в 1969 году, когда только начинала свою музыкальную карьеру. Они познакомились в Государственном училище циркового и эстрадного искусства. Отношения развивались стремительно – пара сыграла свадьбу через полгода.

Скриншот фото (fan-club-alla.ru)

Дочь Кристина родилась в семье артистов через два года после свадьбы. А в 1973 году брак распался. Как рассказывали источники из близкого окружения пары, разошлись они тихо и без скандалов.

О своем первом муже Алла Борисовна не очень любит вспоминать, а вот ее дочь Кристина регулярно общается с отцом, и он желанный гость в ее доме.

Скриншот фото (fan-club-alla.ru)

Кроме того, Алла Пугачева неоднократно сообщала, что настоящее семейное счастье она обрела только в пятом браке, с юмористом Максимом Галкиным.

Напомним, ранее мы писали о том, что Галкин прокомментировал слухи о разводе с Пугачевой.

А также рассказывали о том, что помолодевшая Пугачева восхитила соцсеть.

Видео: РБК-Украина