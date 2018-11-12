"Я взрослее, мудрее": Меладзе впервые рассказал о браке с Джанабаевой

Фото: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева (коллаж РБК-Украина)

Звездная пара дала первое совместное интервью

Звездная пара Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева дали первое совместное интервью, в котором рассказали о своих отношениях и браке. Певец раскрыл, как им удается решать спорные моменты в семье, отметив, что обычно он первым идет на разговор, передает Hello!

По мнению Валерия, очень важно давать друг другу свободу и доверять.

"Когда-то я понял, что человеческие отношения заждутся на свободе. Либо ты доверяешь человеку, либо не доверяешь, тогда ты хоть заборами его окружи, не пускай его никуда — ничего не имеет смысла. Кайф отношений — в ситуации, когда ты даешь человеку полную свободу, а он выбирает тебя. Если дать реализоваться, он будет счастлив", — рассуждает Меладзе.

Фото: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Именно поэтому Альбина смогла вернуться на сцену, а не стала домохозяйкой, воспитывающей детей. После появления на свет их младшего сына Луки Джанабаева сделала паузу в карьере. В тот момент певице казалось, что она буквально растворяется в семье. При этом Валерий помогал ей воспитывать первенца, бессонными ночами вставал к колыбельке малыша, укачивал его и баюкал.

"Я думаю, Валеру это устраивало. Я была дома ровно столько, сколько хотела. Через год постепенно начала работать, все шло естественно, и никаких препятствий с его стороны не было", — говорит артистка.

Фото: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Меладзе также считает, что важно обсуждать проблемы и не таить обиды. При этом именно он чаще первым начинает разговор.

"Я понял, что обязательно нужно разговаривать, если что-то не так. Надуваться и молчать, психовать, хлопать дверью, вынашивать в себе только обиду и мысль "меня не понимают" — путь в никуда. Мы с разных планет, это нужно принять как данность. Нельзя ждать человека, который тебя полностью поймет, этого не случится. Надо разговаривать. Другое дело, что, чтобы после ссоры начать первым общаться, надо переступить через себя. Наверное, потому что я взрослее, мудрее, как правило, разговор начинаю первым. Хотя Альбина тоже сейчас, бывает, инициирует движение навстречу и меня это очень радует", — поделился Валерий.

Фото: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Напомним, известный российский певец Владимир Меладзе начал скупать недвижимость в Грузии для того, чтобы иметь возможность получить грузинское гражданство. При этом, от гражданства России он отказываться не собирается.

Отметим, что старшая дочь Валерия Меладзе вышла замуж за марокканца. Пара встречалась более 10 лет и в 2017 году решила узаконить свои отношения, устроив скромный прием в британском Кембридже для самых близких друзей.

Кстати, известный российский продюсер и композитор Константин Меладзе рассказал о фантастическом подарке, который его жена - экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева - преподнесла ему на 55-летие.

Видео: РБК-Украина