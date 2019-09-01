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"Я учусь у тебя": Лилия Ребрик растрогала сеть поздравлением доченьки с днем рождения

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.09.2019 - 17:37
"Я учусь у тебя": Лилия Ребрик растрогала сеть поздравлением доченьки с днем рождения
Лилия Ребрик с мужем и дочкой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая показала уникальные кадры из семейного архива

Лилия Ребрик души не чает в своей семье – муже Андрее Димом и двумя доченьках Диане и Полине, которые уже успели выступить в роли моделей. Старшая девочка, невзирая на юный возраст, уже решила пойти по стопам родителей – она снимается в кино и активно занимается танцами в студии папы-хореографа. На днях Диана отпразднова день рождения, а ее знаменитая мама нее смогла остаться в стороне от такого важного события.

На страничке в Instagram Лилия написала трогательные слова в адрес девочки. Она перечислила бесценные качества, которые обрела благодаря появлению на свет доченьки. Эмоциональный текст она сопроводила не менее душевными кадрами из семейного архива с именинницей в главной роли.

"Дякую, донечко, що вже сім років вчиш мене бути Мамою... З Днем Народження! Дякую, що ти у нас така чудова і така непроста, що вносиш в наше життя Легкість... Я вчуся в тебе з легкістю сприймати найскладніші ситуації... Вчуся бути терплячою... Вчуся повторювати по сто разів і навіть більше, якщо потрібно і абсолютно при цьому залишатися спокійною! Дякую тобі за почуття гумору, за хитрощі, яким я у тебе вчуся, за екстрим і драйв, який не дає розслабитися ні на хвилинку! Любимо тебе!" - призналась телеведущая.

Поклонники артистки присоединились к ее поздравлениям, а также в очередной раз не упустили возможность восхититься идиллией, царящей в "дикой семейке".

  • Вы просто супер, супер
  • Вiтаю маленьку принцесу та красуню матусю!
  • Девочки, вы две принцессы
  • Какие Вы милые!
  • Невероятно красивая девочка! Будь счастлива, малышка!
  • Фото просто прелесть
  • З Днем народження, маленьке сонечко! Будь щаслива
  • Ви прекрасні

Скриншот комментариев

Напомним, что поделилась редким снимком с родной сестрой. Поклонники тут же обнаружили сходство девушки со старшей дочкой звезды.

Ранее Лилия Ребрик покорила грациозностью в модных нарядами.

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