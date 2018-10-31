ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Я твоя опора": Вера Брежнева поделилась трогательным фото с дочкой

Lite » Звезды 31.10.2018 - 14:15
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Подписчики отметили невероятную схожесть Веры и Сони

Известная украинская певица Вера Брежнева порадовала поклонников новым трогательным фото. На своей странице в Instagram звезда опубликовала трогательный снимок со своей старшей дочерью, 17-летней Соней Киперман.

На снимке девушка тянется поцеловать маму в щеку, а Вера при этом смотрит в объектив.

"Я твоя опора. Я твоя поддержка. Я твоя вера", - подписала фото 36-летняя Брежнева.

&quot;Я твоя опора&quot;: Вера Брежнева поделилась трогательным фото с дочкой

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Подписчики отметили невероятную схожесть Веры и Сони, оставив сотни комплиментов.

"Две очаровашки", "Какие Вы счастливые девочки!!!!!!! Дай Бог , чтобы так всю жизнь!!!", "Девочки вы светитесь счастьем ! Не останавливайтесь", "Какие вы же классные", "Вот это я понимаю гены. волшебные красотки", "Так похожиииии!!!!Какое счастье,когда есть Дочь!" - пишут пользователи сети.

&quot;Я твоя опора&quot;: Вера Брежнева поделилась трогательным фото с дочкой

&quot;Я твоя опора&quot;: Вера Брежнева поделилась трогательным фото с дочкой

&quot;Я твоя опора&quot;: Вера Брежнева поделилась трогательным фото с дочкой

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, Брежнева воспитывает двоих дочерей – старшую дочь Соню от Виталия Войченко, а также младшую Сару, которую родила в 2009 году от экс-супруга, украинского бизнесмена Михаила Кипермана. В настоящее время Брежнева состоит в браке с продюсером и композитором Константином Меладзе, за которого вышла замуж в 2015 году в Италии.

Напомним, ранее Вера Брежнева, активно развивающая карьеру на территории России, рассказала, что пользуется фоторедакторами, но все же выступает за натуральность.

Отметим, что Вера Брежнева посетила празднование дня рождения российского канала "МУЗ-ТВ" в шикарном необычном платье, которое подчеркивает ее соблазнительную фигуру. 

Как сообщалось, знаменитая экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева выложила в социальную сеть соблазнительное видео

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Вера БрежневадетиInstagramсемьяпевец
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь