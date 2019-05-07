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"Я сказала да": Алина Гросу похвасталась роскошным обручальным кольцом

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.05.2019 - 17:32
"Я сказала да": Алина Гросу похвасталась роскошным обручальным кольцом
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Свадьба состоится в июне в Венеции

"Маленька бджілка" Алина Гросу давно выросла и стала успешной певицей, а скоро превратится в замужнюю даму - артистка вовсю готовится к свадьбе со своим возлюбленным Александром. Ранее ее крестная Ирина Билык проговорилась, что торжество состоится в июне в прекрасной Венеции, а сейчас сама девушка сообщила об официальной помолвке.

На своей странице в Instagram 23-летняя Алина опубликовала фото, на котором запечатлена ее правая рука с роскошным обручальным кольцом с бриллиантом на безымянном пальце. Судя по геолокации на публикации, певица сейчас находится в столице Чехии, Праге - вероятно, именно там любимый сделал ей предложение.

"#isaidyes (Я сказала да)", - подписала снимок Гросу.

&quot;Я сказала да&quot;: Алина Гросу похвасталась роскошным обручальным кольцом

Фото: Алина Гросу показала обручальное кольцо (instagram.com/alina_grosu)

Никаких других деталей знаменитость раскрывать не стала.

Поклонники наперебой поздравляют ее с помолвкой и желают счастья в семейной жизни. 

  • "Поздравляю.Счастья вам"
  • "Вітаю, безмежного кохання вам!"
  • "Ура, поздравляю"
  • "Алинка, бджiлка ты наша) поздравляем тебя"
  • "Круто!!! Взаимной и чистой любви!!!"
  • "Поздравляю вас, счастья вам, благополучия, всего самого хорошего"
  • "Вітаю!!! Ви на це заслужили ))"
  • "Счастья и взаимо понимания! вы будете самой красивой невестой! Дай Бог, чтобы это на всю жизнь!"
  • "Поздравляю, желаю долгих лет счастливой жизни"
  • "От души поздравляю вас и хочу пожелать сыграть замечательную свадьбу, создать крепкую семью, родить чудесных деток и всю жизнь прожить в счастье, радости, достатке, взаимопонимании, любви и роскоши"

Немного раньше девушка также опубликовала несколько атмосферных фото из Праги, на которых она позирует в красивом платье с цветочным принтом.

&quot;Я сказала да&quot;: Алина Гросу похвасталась роскошным обручальным кольцом&quot;Я сказала да&quot;: Алина Гросу похвасталась роскошным обручальным кольцом

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, Алина на протяжении 4 лет встречается с молодым человеком по имени Александр, при этом певица тщательно скрывает его от глаз поклонников и папарацци.

Отметим, что ранее Алина Гросу покорила фанов эффектным фото.

А еще Алина Гросу заинтриговала новостью о пополнении в семье, которого она ждет с нетерпением.

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