"Фантастическая локация": Pianoboy рассказал, где отпраздновал день рождения (видео)

Видео: интервью Осадчей с Pianoбoй (youtube.com/Светская жизнь)

Популярный исполнитель Дмитрий Шуров (Pianoбoй), который высказался об украинцах, отпраздновал свой день рождения необычным способом: на сцене , исполняя песни на кавер-вечере Стинга. Дмитрий, сидя на рояле, спел лирическую композицию Стинга "Fragil"e. В конце номера Шуров так проникся словами песни, что встал на колени перед зрителям. О том, как это было Pianoбoй рассказал в "Светской жизни".

Скриншот видео (youtube.com/Светская жизнь)

В интервью с Катей Осадчей Шуров признался, что на празднике его поздравляли не только на сцене но и за кулисами, а некоторые делали это даже по несколько раз, особенно много было поздравлений от звезд.

"Это приятно", - прокомментировал свои эмоции Дмитрий.

Также артист поделился воспоминаниями о том, как накануне дня рождения он с сыном побывал в Барселоне (Испания), попутешествовали и посетили футбольный матч "Барселона – Реал". Стоит отметить, что вообще Шуров не является большим любителем футбола.

"Я считаю, что один раз человек может исполнить свою мечту, сколько бы это не стоило. И мы очень много планировали это: " el clasico" – невозможно купить билеты. Если Месси (кашляет в сторону), нехороший человек, сломал руку, накануне, представляешь, за неделю до матча, но они надрали задницу "Реалу" - 5:1, и мы были на стадионе в прекрасных местах, мы пели гимн Барселоны. Это фантастическая локация", - рассказал музыкант. А еще он в шутку добавил, что итальянские футболисты "получают свои миллионы не просто так".

Скриншот видео (youtube.com/Светская жизнь)

Кстати, ранее Дмитрий Шуров рассказал, почему не любит светские события.

Напомним, ранее Дмитрий Шуров показал, как голышом отметил победув номинации на YUNA 2018.

Также были названы победители премии YUNA 2018.

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