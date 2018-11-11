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"Фантастична локацiя": Pianoboy розповiв, де вiдсвяткував день народження (відео)

Lite » Зірки 11.11.2018 - 22:50

Відео: інтерв'ю Осадчої з Ріапобой (youtube.com/Светская життя)

Популярний виконавець Дмитро Шуров (Ріапобой), що висловився про українців, відсвяткував свій день народження незвичайним способом: на сцені , виконуючи пісні на кавер-вечорі Стінга. Дмитро, сидячи на роялі, заспівав ліричну композицію Стінга "Fragil"e. В кінці номера Шуров так перейнявся словами пісні, що встав на коліна перед глядачам. Про те, як це було Ріапобой розповів у "Світському життi".

&quot;Фантастична локацiя&quot;: Pianoboy розповiв, де вiдсвяткував день народження (відео)

Скріншот відео (youtube.com/Светская життя)

В інтерв'ю з Катею Осадчою Шуров зізнався, що на святі його вітали не тільки на сцені, але і за лаштунками, а деякі робили це навіть по кілька разів, особливо багато було привітань від зірок.

"Це приємно", - прокоментував свої емоції Дмитро.

Також артист поділився спогадами про те, як напередодні дня народження він з сином побував у Барселоні (Іспанія), помандрували і відвідали футбольний матч "Барселона – Реал". Варто зазначити, що взагалі Шуров не є великим шанувальником футболу.

"Я вважаю, що один раз людина може виконати свою мрію, скільки б це не коштувало. І ми дуже багато планували це: "el clasico" – неможливо купити квитки. Якщо Мессі (кашляє в сторону), нехороша людина, зламав руку, напередодні, уявляєш, за тиждень до матчу, але вони надерли дупу "Реалу" - 5:1, і ми були на стадіоні в прекрасних місцях, ми співали гімн Барселони. Це фантастична локація", - розповів музикант. А ще він жартома додав, що італійські футболісти "отримують свої мільйони не просто так".

&quot;Фантастична локацiя&quot;: Pianoboy розповiв, де вiдсвяткував день народження (відео)

Скріншот відео (youtube.com/Светская життя)

До речі, раніше Дмитро Шуров розповiв, чому не любить світські події.

Нагадаємо, раніше Дмитро Шуров показав, як голяка відзначив перемогуу номінації на YUNA 2018.

Також названі переможці премії YUNA 2018.

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