"Я пыталась!" Дочь Оли Поляковой показала бьюти-эксперименты

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Девушка попрактиковалась в мейкапе и показала результаты своих усилий

Старшая дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша, которая недавно устроила с мамой виртуальную "битву" купальников, решила поэкспериментировать с ярким макияжем. Эти навыки юная красавица захотела отточить буквально в последние дни лета, ведь они ей точно пригодятся в будущем. Стоит отметить, что девушка всерьез заинтересовалась модельным бизнесом – она неоднократно уже выходила на подиум в качестве модели, а этим летом даже посетила специализированный лагерь в Греции. Надо сказать, что сейчас девочка ловит поледние летние деньки перед школой в США и все свои впечатления показывает в блоге на странице в Instagram.

Что касается первых серьезных бьюти-экспериментов, то Маша решила начать со стрелок, правда, "первый блин" оказался комом.

Девушка показала один накрашенный глаз, в то время как другой был скрыт за копной ее роскошных волос. На подвижное веко она нанесла тени розового цвета с мелкими блестками, выделила внешний уголок глаза и интенсивно накрасила ресницы. Маша дополнила броский мейкап ярким красным блеском.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Я пыталась нарисовать стрелку. Я пыталась…" - с грустной улыбкой заявила Маша, наглядно продемонстрировав результат неудачного эксперимента.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Ранее Маша Полякова похвасталась спортивной фигурой в топе и облегающих шортах. Она дополнила образ в стиле спорт-шик белой рубашкой и кроссовками.

Кстати, Маша занимается спортом вместе со своей звездной мамой Олей Поляковой, которая даже опубликовала кадры тренировки с дочками.