"Я - принц": украинский телеведущий заинтриговал неожиданным признанием

Фото: Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Признание ведущего одобрили его поклонники

Владимир Остапчук, украинский телеведущий и шоумен, на своей странице в Instagram разместил милое фото со своей дочерью Эмилией, которое сопроводил забавной подписью. Он рассказал, как необычно распределяет роли из знаменитой сказки о красавице и чудовище его дочка.

Фото: Свою дочь Владимир называет "папиной радостью" (instagram.com/vova_ostapchuk)

"Когда у тебя дочь, ты для неё принц по-определению. Ты всегда будешь ее любимым "татусем". Когда мы, например, играем в "Красавицу и чудовище" – Эмилия красавица, я принц (откуда там ещё один), а вот мама – Чудовище", - подписал фото Владимир, добавив хэштег #татоварадість.

Подписчики ведущего согласились с маленькой Эмилией и оценили милое фото.

Скриншот: Комментарии к фото Владимира Остапчука (instagram.com/vova_ostapchuk)

"Красивая у вас семья";

"Волшебно! Настоящий папа!";

"Милашки такие и веселые";

"Эмилия сладкая булочка";

"Прекрасно) мама наверное счастлива быть Чудовищем)))";

"Вы крутые не только на фото, но и в реальности, я видела вас, как вы здорово играете с вашей доцей, скажу вы действительно хороший и заботливый папа (не зная на тот момент, что вы публичная личность)";

"Ну конечно))иБедные мамы))";

"Слабое место каждого Папы – его маленькая принцесса";

"Ми ми ми";

"Родился сын - ты стал отцом. Родилась дочь - папулей";

"Как мило! Вы прекрасны!!! Будьте здоровы, счастливы и удача пусть с вами дружит!!!" - высказались они под фото.

Фото: "Быть папой дочки – значит знать всех героинь Little Pony. Моя любимая, кстати, Pinkie Pie", - утверждает Владимир (instagram.com/vova_ostapchuk)

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