"Я в нее вцепился": экс-участник Танцев со звездами 2019 рассказал о молодой жене

Михаил Кукуюк крайне редко дает интервью и комментарии. И еще реже рассказывает о личной жизни. В эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", популярный украинский актер, экс-участник шоу Танцы со звездами 2019 Михаил Кукуюк рассказал о знакомстве с женой и чему научился у молодой актрисы и режиссера.

В жизни успешного актера Михаила Кукуюка есть женщина, к ногам которой он готов бросить весь мир – жена Анастасия Осмоловская. С журналистами "Ранку з Україною" Михаил поделился подробностями их семейной жизни.

"Она не только режиссер, но и актриса. Мы познакомились в нулевых и все – я в нее вцепился и не отпускаю! Мы давно знакомы, как увидел, уже тогда начал влюбляться понемногу – такое впечатление, что я всю жизнь ждал и знал ее. И вот она просто стала реальной", – рассказал Михаил Кукуюк.

Мужчина очень благодарен своей молодой жене, ведь она ему открыла много нового, а главное – девушке всегда есть, что сказать Михаилу, она дает ценные советы и даже критикует.

"Я хорошо отношусь к этому! Есть такие критики, даже когда тебя оплюют, обкинут, ты понимаешь, что это все в тему, – признается актер в программе "Ранок з Україною". – Настя – мой первый критик. Она меня познакомила с современной драматургией – давала все уроки. Я в Киеве так увяз, так увяз. И она мне открыла мир, показала современную драматургию".

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