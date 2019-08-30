"Я Міліонер": DZIDZIO выпустил клип-мантру, который притягивает деньги

DZIDZIO успевает не только активно репетировать новые танцы, но и клипы выпускать. Отметим, что на данный момент Дзидзьо (Михаил Хома) снимается в новом сезоне шоу Танцы со звездами, который стартовал 25 августа. Партнершей певца выступила танцовщица Яна Цыбульская.

И пока DZIDZIO постигает все “танцевальные причуды”, сегодня, 30 августа, он официально представил новый клип на песню “Я Міліонер”.

"Люди, хочете бути багатими - співайте мою нову пісню "Я Міліонер": вона як мантра - притягує гроші!" - отметил певец.

ПРЕМ'ЄРА! DZIDZIO - Я Міліонер

В новой видеоработе DZIDZIO предстал в образе невероятного счастливчика, который выиграл в лото миллион! И понеслась - жизнь новоиспеченного богача стала намного ярче и лучше. Он обзаводится гаджетами, покупает дом и делает дорогие подарки. Однако помешать счастью миллионера старается коварный волк, который делает всяческие “подставы”.

Поклонники творчества DZIDZIO уже поспешили прокомментировать его новую композицию:

“ Дзидзьо, вы молодец! Я послушала песню - бомбааа”

Дзидзьо, вы молодец! Я послушала песню - бомбааа” “Песня огонь!!! поздравляю!”

“Скачу, тішуся як слон, нова пісня- то вогонь. ХІТЯРА!”

“Дзидзьо, из всех твоих песен эта, на мой взгляд, самая веселая, получилось очень круто”

“Очень классная песня,поздравляю”

“Поднимает настроение”

Скриншот комментариев: instagram.com/dzidzio

Напомним, что во время первого эфира шоу Танцы со звездами 2019 DZIDZIO и Яна Цыбульская получили от жюри 18 баллов (из 30-ти возможных). Пара заняла 11-е место. При этом исполнили они перед зрителями проекта зажигательную сальсу. Однако члены жюри не слишком высоко оценили их выступление. К примеру, Франциско Гомес отметил, что ему было мало танца, но много театральности.

DZIDZIO и Яна Цибульская / Сальса / Танцы со звездами 2019

Напомним, до этого Елена Кравец и Макс Леонов повеселили поклонников своей репетицией ко второму эфиру Танцы со звездами 2019, который состоится 1 сентября. Кравец попробовала себя в "роли уборщицы".