"Я Міліонер": DZIDZIO выпустил клип-мантру, который притягивает деньги

Дзидзьо советует слушать его песню и богатеть
DZIDZIO успевает не только активно репетировать новые танцы, но и клипы выпускать. Отметим, что на данный момент Дзидзьо (Михаил Хома) снимается в новом сезоне шоу Танцы со звездами, который стартовал 25 августа. Партнершей певца выступила танцовщица Яна Цыбульская.
И пока DZIDZIO постигает все “танцевальные причуды”, сегодня, 30 августа, он официально представил новый клип на песню “Я Міліонер”.
"Люди, хочете бути багатими - співайте мою нову пісню "Я Міліонер": вона як мантра - притягує гроші!" - отметил певец.
ПРЕМ'ЄРА! DZIDZIO - Я Міліонер
В новой видеоработе DZIDZIO предстал в образе невероятного счастливчика, который выиграл в лото миллион! И понеслась - жизнь новоиспеченного богача стала намного ярче и лучше. Он обзаводится гаджетами, покупает дом и делает дорогие подарки. Однако помешать счастью миллионера старается коварный волк, который делает всяческие “подставы”.
Поклонники творчества DZIDZIO уже поспешили прокомментировать его новую композицию:
Скриншот комментариев: instagram.com/dzidzio
Напомним, что во время первого эфира шоу Танцы со звездами 2019 DZIDZIO и Яна Цыбульская получили от жюри 18 баллов (из 30-ти возможных). Пара заняла 11-е место. При этом исполнили они перед зрителями проекта зажигательную сальсу. Однако члены жюри не слишком высоко оценили их выступление. К примеру, Франциско Гомес отметил, что ему было мало танца, но много театральности.
DZIDZIO и Яна Цибульская / Сальса / Танцы со звездами 2019
Напомним, до этого Елена Кравец и Макс Леонов повеселили поклонников своей репетицией ко второму эфиру Танцы со звездами 2019, который состоится 1 сентября. Кравец попробовала себя в "роли уборщицы".