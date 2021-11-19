"Я думала, что это шутка": суперзвезда мирового масштаба – в новом клипе Бумбокса (видео)

Суперзвезда Наталья Гоций

Главную роль в клипе исполнила всемирно известная украинская топ-модель Наталья Гоций, которая блистала на показах Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Victoria's Secret и украшала обложки Elle и Marie Claire.

Фронтмен Бумбокса Андрей Хлывнюк отмечает: без нее клипа не было бы.

Наталья Гоций и Андрей Хлывнюк (фото: Top Media Communication / Артур Радько)

А еще он был бы совсем другим без наших чемпионов, фехтовальщиков Влады Харьковой и Владимира Станкевича.

"Влада и Владимир играли в сценах фехтования и показали, как ведут себя настоящие чемпионы - без капризов, без топанья ножкой, они несколько часов ждали своего выхода и выложились на полную. Жаль, что у нас было мало времени на общение", – комментирует Хлывнюк.

Влада Харькова и Владимир Станкевич (фото: Top Media Communication / Артур Радько)

"Знаете, лучший показатель того, что работа сделана хорошо, никто не испытывал дискомфорт и, возможно, этот клип скоро посмотрят миллионы – улыбки на лицах людей. Заканчивается съемка и все улыбаются. Поверьте, это дорогого стоит", – добавляет артист.

Влада Харькова и Владимир Станкевич (фото: Top Media Communication / Артур Радько)

Кстати, для Натальи, которая участвовала, пожалуй, в тысяче съемок, – это первый опыт съемки в музыкальном клипе. Еще и, оказывается, в клипе любимой группы!

"Конечно, я нервничала. Главным для меня было оправдать доверие Андрея и Стаса, сыграть убедительно и побороть свой внутренний стресс. Потому что клип останется навсегда. Это маленькое кино и теперь я знаю, как его снимают", – говорит модель.

Наталья Гоций и Андрей Хлывнюк (фото: Top Media Communication / Артур Радько)

Интересно, что хотя буквально все было для девушки новым – от спецгрима, который наносится гораздо дольше обычного, до повторяющихся дублей – это не сбивало.

"Напротив, чем больше "ран" появлялось на моем теле, тем лучше я понимала, что мне нужно делать. Шпага и костюм преображают – я ощущала себя бойцом, они усиливали агрессию, усиливали внутренний конфликт, поэтому сцены на манеже играть было легко", – комментирует Наталья.

А вот сцена в душе…

"Я до последнего думала, что это шутка. Нет никакой проблемы в том, чтобы целоваться на съемочной площадке. Мы актеры и выполняем свою работу, но как понять, что это не пошло? Ну и несмотря на заботу ребят было прохладно. Но мы справились быстро. С первого дубля. Или со второго. Или третьего?.." – говорит она.

Наталья Гоций (фото: Top Media Communication / Артур Радько)

Хлывнюк – в восторге!

В свое время, уезжая на концерты, Андрей отправил демо песни "Імперії впадуть" Наталье, очень близкому для него человеку и преданной слушательнице Бумбокса.

"Несколько дней слушаю на репите!" - написала Наталья. "Давай абстрагируемся от того, что ты знаток Бумбокса, скажи, каким ты видишь клип? Это должен быть экшн, роад-муви, лирическая история?" Я и сейчас улыбаюсь, вспоминая ее ответ: "Клип может быть каким угодно, если в кадре буду я", – вспоминает Хлывнюк.

Музыкант обрадовался и удивился, и не мог не спросить – уверена ли она?

"Суперзвезда мирового масштаба будет сниматься у нас в клипе?! "Я люблю то, что вы делаете, ты же знаешь, а все остальное не имеет значения. Постарайтесь выбрать время в вашем и моем графике, и я с удовольствием войду в кадр." И все получилось", – рассказывает Андрей.

Наталья Гоций и Андрей Хлывнюк (фото: Top Media Communication / Артур Радько)

Наталья ради этого клипа отменила одну съемку и перенесла еще несколько, сразу после съемок с Бумбоксом поехала в аэропорт, а потом ее ждала работа в Лондоне.

"Она влюбила в себя съемочную группу своим тактом и профессионализмом. Когда Наталья была в кадре, на площадке стояла тишина, разве что я мог о чем-то говорить с нашим оператором Александром Бойко, да и то режиссер на нас покрикивал. Наталья настолько органично вписалась в историю, что ей сразу все поверили. Попробуйте прожить тяжелые отношения в кадре под ярким светом в окружении тридцати человек. А теперь повторите это девять раз. Это надо уметь", – подытожил музыкант.



Что дальше?

Насладиться живым исполнением "Імперій" и других хитов команды Хлывнюка киевляне смогут восьмого и девятого апреля 2022 года.

Именно тогда Бумбокс сыграют два концерта в столичном Дворце спорта.

Это будут масштабные шоу:

программа из 25-30-35 песен

две сцены

диджеи на разогреве

обновленный видеоряд

сольные номера от музыкантов группы

special quest stars

эксклюзивный, "киевский" мерчендайзинг ББ

При этом музыканты и организаторы уверены: дело не в том, как громко и долго будет играть музыка, сколько световых приборов включено и какое количество новорожденных девочек назовут Полиной.

"Сейчас, когда Covid изменил мир, как никогда важно "любить, как пульсирует зал" и "слова наизусть орать". У любого будет возможность попрактиковаться в этом в Киеве", - обещает Хлывнюк.

Афиша концертов ББ в Киеве (фото: Top Media Communication)