"Я чувствую любовь": Гайтана умилила сеть редким фото с мужем

Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)

Певица рассказала об отношении к себе любимого мужчины

Певица Гайтана недавно отметила важный семейный призднак – 27 июня ее малышке, дочери Сапфир-Николь исполнилось два года. И если фото девочки, а также свои снимки и кадры из повседневной жизни певица публикует довольно часто, то снимки с мужем, саунд-продюсером Александром Смартом почти не найти. Да и о личной жизни артистка не любит слишком распространяться. Впрочем, Гайтана решила сделать исключение и поделилась в Instagram кадром с любимым мужчиной.

Звезда позирует в коротком цветастом платье, ее волосы аккуратно собраны сзади, в макияже преобладают естественные оттенки, она счастливо улыбается, оперившись о плечо второй половинки. Муж Гайтаны обнял ее за талию и прижал к себе.

"Зі своїм чоловіком я відчуваю себе захищеною. Він дбає про мене, та вважає мене своїм найкращім другом. Так, ми не ідеальні, та можемо посваритись. Але, все одно, я відчуваю любов", - призналась она.

Фото: Гайтана с мужем Александром (instagram.com/gaitana_music)

Комментаторы восхитились прекрасной творческой парой и оставили для Гайтаны и Александра массу теплых пожеланий.

Фото: Гайтана с мужем и дочкой (instagram.com/gaitana_music)

"Какая светлая и гармоничная пара. Счастья вам и творческих взлетов!", "Красивая пара – будьте счастливы!", "Пусть будет так всегда! Любимо, счастливой", "Пусть все будет хорошо!", "Замечательная вы пара!", "Счастья вам, хорошая пара", - умилялись фолловеры.

Скриншот комментариев

Кстати, Гайтана похвасталась стройной фигурой в купальнике. Она позировала в бассейне.

Также Гайтана впечатлила сеть откровенным снимком и показала свои формы.

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