ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Я брал с собой торбу": Николай Тищенко рассказал, как его "раздевали" на улице

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.12.2018 - 09:06
"Я брал с собой торбу": Николай Тищенко рассказал, как его "раздевали" на улице
Фото: Николай Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Инциденты происходили до того, как он начал заниматься спортом

Популярный украинский шоумен и телеведущий Николай Тищенко рассказал, как в 90-х его несколько раз оставляли без обуви. Об этом он сам рассказал Кате Осадчей в рамках "Светской жизни".

Так, по его словам, до того как заняться спортом, он брал с собой специальную торбу со сменной обувью. Причиной этого было то, что "старшие" снимали с него кроссовки.

"Я знал, что когда ко мне подойдут старшие, нужно снимать кроссовки и отдавать им. Два раза такое было. Первый возле кинотеатра "Братислава", а во второй раз я прыгал где-то на Петровке, и все старшие слушали, есть ли у меня деньги, или нет. У нас же были мелкие деньги, и я когда прыгал – они звенели. Было очень смешно", - сказал он.

После этого, утверждает Тищенко, он для себя решил, что будет заниматься спортом.

Напомним, ранее Николай Тищенко поделился новогодним курьезом. По словам ведущего, однажды он не смог скрыть от сына, что играет для него роль Деда Мороза. При этом ресторатора выдала одна, казалось бы, незначительная деталь в образе. 

Также мы писали, что Тищенко рассказал, как и где планирует встретить Новый год. Кроме того, ведущий уже определился с планами на начало января. Николай решил совместить приятное с полезным.

Песни Кароль и бьюти-подарки: Николай Тищенко раскрыл тайны встречи Нового года "Он будет зажигательный": Тищенко проговорился о новогоднем подарке для жены
Новости Украины Елена ТищенкоНиколай Тищенко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь