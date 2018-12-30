"Я брал с собой торбу": Николай Тищенко рассказал, как его "раздевали" на улице

Фото: Николай Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Инциденты происходили до того, как он начал заниматься спортом

Популярный украинский шоумен и телеведущий Николай Тищенко рассказал, как в 90-х его несколько раз оставляли без обуви. Об этом он сам рассказал Кате Осадчей в рамках "Светской жизни".

Так, по его словам, до того как заняться спортом, он брал с собой специальную торбу со сменной обувью. Причиной этого было то, что "старшие" снимали с него кроссовки.

"Я знал, что когда ко мне подойдут старшие, нужно снимать кроссовки и отдавать им. Два раза такое было. Первый возле кинотеатра "Братислава", а во второй раз я прыгал где-то на Петровке, и все старшие слушали, есть ли у меня деньги, или нет. У нас же были мелкие деньги, и я когда прыгал – они звенели. Было очень смешно", - сказал он.

После этого, утверждает Тищенко, он для себя решил, что будет заниматься спортом.

Напомним, ранее Николай Тищенко поделился новогодним курьезом. По словам ведущего, однажды он не смог скрыть от сына, что играет для него роль Деда Мороза. При этом ресторатора выдала одна, казалось бы, незначительная деталь в образе.

Также мы писали, что Тищенко рассказал, как и где планирует встретить Новый год. Кроме того, ведущий уже определился с планами на начало января. Николай решил совместить приятное с полезным.