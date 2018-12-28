"Это были 2 непростых года": Николай Тищенко ушел из "Ревизора"

Фото: Николай Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Ведущий пообещал встречу с телезрителями в новых проектах

Известный украинский ведущий и ресторатор Николай Тищенко, который раскрыл тайны встречи Нового года, удивил поклонников неожиданным заявлением. На своей странице в Instagram он сообщил, что после двух лет работы в проекте "Ревизор" он принял решение не продлевать контракт.

По словам Тищенко, он выполнил все поставленные перед собой задачи в этом шоу и очень благодарен за народное признание и любовь к проекту. Хотя и отметил, что эти два года были непростыми.

"Дорогие мои! Любимые украинцы! Я объехал с Ревизором десятки городов Украины! Рядом со мной была лучшая команда! Ревизор для меня был не просто проектом, я прожил два года в командировках в борьбе за качество и достойный сервис для украинцев! Я узнал сотни историй, пытался помочь, подсказать! Я видел с каким теплом встречают нашу команду в каждом городе простые жители! Часами мы не могли уехать, я хотел пообщаться с каждым из вас. Мне приятно, что люди прозвали меня народным Ревизором. Это были 2 непростых года!

Я впервые работал не в уютной студии с личным ассистентом, мы делали по 3-4 локации в день, все вошло в эфир, все было честно и справедливо!" - написал Николай.

Фото: (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Он также пообещал, что зрители еще увидят его на экранах -уже в новых проектах.

"Я получил самую высшую награду о которой только может мечтать каждый телеведущий...Телетриумф! Даже не верится! 16 лет телевизионной карьеры и именно с Ревизором меня удостоили такой награды! Срок моего контракта закончился! Мы отсняли 2 сезона! 2 очень сильных сезона! Мы бъем рекорды всех просмотров в YouTube, собираем миллионы зрителей!!! МЫ проверили те заведения, в которые никогда ранее не пускали ни одного журналиста! Показал вам свой подход к ведению бизнеса, показал свою планку! Сделал все, чтобы улучшать сервис в Украине.К сожалению, мной было принято решение не продлевать контракт. Но уверяю тебя, мой зритель, совсем скоро мы увидимся в новых проектах! Спасибо за любовь и рейтинги! Ваш Николай Тищенко!" - подытожил ведущий.

Фото: (пресс-служба Нового канала)

Отметим, что в качестве ведущего Николай Тищенко провел два сезона – #сезонпрофі и "сезон лакшери". Хотя изначально, как отмечает команда проекта, с самым известным ресторатором страны планировали снимать только один сезон.

"На кастинге мы сразу же поняли, что "Ревизор" с Николаем станет взрывом, фейерверком в эфире Нового канала, – рассказывает Анна Жижа, шеф-редактор и соведущая реалити. – Так и случилось! Мы понимали, что Николай – ресторатор, у которого, помимо постоянных командировок, есть масса других дел. И он не сможет отдаваться нам несколько сезонов. Потому с самого начала планировали делать один спецсезон с Николаем – #сезонпрофі. Но он прошел настолько круто, ярко и феерично, что мы решили продолжить. Второй сезон с Тищенко стал для нас шикарным бонусом. Он – крутой профи, успешный ресторатор, заботливый друг и абсолютно командный игрок. Съемочной группе проекта всегда везло с выбором ведущих, потому что каждый из них – яркая личность".

Фото: Николай Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Команда "Ревизора" уже начала первые этапы кастинга нового ведущего. Выход 10-го, юбилейного сезона социально реалити "Ревизор" планируется осенью 2019 года на Новом канале.

Напомним, ранее Николай Тищенко поделился новогодним курьезом. По словам ведущего, однажды он не смог скрыть от сына, что играет для него роль Деда Мороза. При этом ресторатора выдала одна, казалось бы, незначительная деталь в образе.

Мы также сообщали, что ведущие популярного тревел-шоу "Орел и Решка" объявили о финале проекта. Сезон "Перезагрузка" начался в 2017 году. Его вели Анастасия Ивлеева, Антон Птушкин и Евсей Ковалев.