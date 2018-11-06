"Я не в активном поиске": Свитолина рассказала о личной жизни

Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Спортсменка призналась, что для нее "очень важно видеть семью"

Украинская теннисистка Элина Свитолина сейчас не занимается активным поиском своей второй половинки. Об этом первая ракетка Украины и четвертая в мире сказала во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о личной жизни.

"Для меня сейчас очень важно видеть семью, когда есть возможность. Поэтому это для меня на первом месте", - сказала 24-летняя спортсменка.

Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Элина отметила, что на сегодняшний день она сфокусировалась на достижении своих целей.

Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

"У меня сейчас не то, чтобы не было времени... Я просто сфокусирована на своей работе - на теннисе. Я не в активном поиске", - с улыбкой отметила красавица.

Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

"Я фокусируюсь на своих задачах, которых хочу достичь. Из-за это жертвую..." - добавила Свитолина.

Видео: РБК-Украина

Напомним, недавно популярная украинская певица вышла замуж и призналась, что у нее "свадьбофобия".

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