"Взгляд кошечки": Кароль сразила фанатов чувственным фото

Звезда выложила фото с соблазнительным декольте
Популярная украинская певица Тина Кароль однажды призналась, что в ее Instagram нет фото, которые бы она считала через чур откровенными. Но все же звезда балует своих фанатов кадрами, которые будоражат.
На этот раз Кароль опубликовала в свой микроблог снимок, на котором позирует в наряде, полностью обнажющим ее декольте.
На чувственном снимке она изображена рядом с зеркалом, в котором смотрит себе в глаза. Ее белокурые локоны спускаются по груди.
Фанаты Тины тут же отреагировали на ее фото, одни сравнили ее с "кошечкой", другие - с "львицей".
Скриншот: instagram.com/tina_karol
Скриншот: instagram.com/tina_karol
Скриншот: instagram.com/tina_karol
Напомним, ранее Дан Балан откровенно признался в том, что их с Тиной Кароль связывают романтические отношения.
Когда Катя Осадчая спросила: "Между вами все еще ухаживания или уже роман?", Кароль замялась, а Dan Balan смело ответил: "Конечно, да, роман! Роман написанный рукой гения".
Отметим, что окончательным поводом для слухов о романе Кароль и Балана стало их недавнее выступление на M1 Music Awards. Во время музыкальной премии пара в один микрофон трогательно исполнила композицию "Домой". Губы Тины и Дана были буквально в миллиметре друг от друга.