"Взгляд кошечки": Кароль сразила фанатов чувственным фото

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Звезда выложила фото с соблазнительным декольте

Популярная украинская певица Тина Кароль однажды призналась, что в ее Instagram нет фото, которые бы она считала через чур откровенными. Но все же звезда балует своих фанатов кадрами, которые будоражат.

На этот раз Кароль опубликовала в свой микроблог снимок, на котором позирует в наряде, полностью обнажющим ее декольте.

На чувственном снимке она изображена рядом с зеркалом, в котором смотрит себе в глаза. Ее белокурые локоны спускаются по груди.

Фанаты Тины тут же отреагировали на ее фото, одни сравнили ее с "кошечкой", другие - с "львицей".

Взгляд кошечки

Вау, вау, вау, вау, вауууу! Этот взгляд, в котором отражается вся Вселенная!

Львица

Невероятное фото!

Какая...

Божественная!

Скриншот: instagram.com/tina_karol

Скриншот: instagram.com/tina_karol

Скриншот: instagram.com/tina_karol

Напомним, ранее Дан Балан откровенно признался в том, что их с Тиной Кароль связывают романтические отношения.

Когда Катя Осадчая спросила: "Между вами все еще ухаживания или уже роман?", Кароль замялась, а Dan Balan смело ответил: "Конечно, да, роман! Роман написанный рукой гения".

Отметим, что окончательным поводом для слухов о романе Кароль и Балана стало их недавнее выступление на M1 Music Awards. Во время музыкальной премии пара в один микрофон трогательно исполнила композицию "Домой". Губы Тины и Дана были буквально в миллиметре друг от друга.