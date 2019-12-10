ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Взгляд кошечки": Кароль сразила фанатов чувственным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.12.2019 - 09:30
"Взгляд кошечки": Кароль сразила фанатов чувственным фото
Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Звезда выложила фото с соблазнительным декольте

Популярная украинская певица Тина Кароль однажды призналась, что в ее Instagram нет фото, которые бы она считала через чур откровенными. Но все же звезда балует своих фанатов кадрами, которые будоражат.

На этот раз Кароль опубликовала в свой микроблог снимок, на котором позирует в наряде, полностью обнажющим ее декольте.

На чувственном снимке она изображена рядом с зеркалом, в котором смотрит себе в глаза. Ее белокурые локоны спускаются по груди.

Фанаты Тины тут же отреагировали на ее фото, одни сравнили ее с "кошечкой", другие - с "львицей".

  • Взгляд кошечки
  • Вау, вау, вау, вау, вауууу! Этот взгляд, в котором отражается вся Вселенная!
  • Львица
  • Невероятное фото!
  • Какая...
  • Божественная!

&quot;Взгляд кошечки&quot;: Кароль сразила фанатов чувственным фото

Скриншот: instagram.com/tina_karol

&quot;Взгляд кошечки&quot;: Кароль сразила фанатов чувственным фото

Скриншот: instagram.com/tina_karol

&quot;Взгляд кошечки&quot;: Кароль сразила фанатов чувственным фото

Скриншот: instagram.com/tina_karol

Напомним, ранее Дан Балан откровенно признался в том, что их с Тиной Кароль связывают романтические отношения.

Когда Катя Осадчая спросила: "Между вами все еще ухаживания или уже роман?", Кароль замялась, а Dan Balan смело ответил: "Конечно, да, роман! Роман написанный рукой гения".

Отметим, что окончательным поводом для слухов о романе Кароль и Балана стало их недавнее выступление на M1 Music Awards. Во время музыкальной премии пара в один микрофон трогательно исполнила композицию "Домой". Губы Тины и Дана были буквально в миллиметре друг от друга.

Ключ от сердца: Тина Кароль и Дан Балан обменялись подарками и заинтриговали продолжением отношений Богиня! Тина Кароль засветила пышную грудь и упругий пресс на пикантном фото
Новости Украины Тина Кароль
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь