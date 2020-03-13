Вызов брошено: Юрий Горбунов обратился с важным посланием к украинцам

Юрий Горбунов и Катя Осадчая – родители маленького сына Ивана. Хоть пока они не показывают лицо мальчика, поклонники пары смогли рассмотреть, что малыш похож на отца. Не удивительно, что ведущие беспокоятся о малыше, тем более в условиях карантина, связанного с коронавриусом. Юрий решил обратиться ко всем подписчикам и, в частности, родителям детей и дать им немколько советов.

Они подкрепил свой пост фото, на котором сидит за столом в кафе с задумчивым видом, оперевшись одной рукой об стол.

"Сьогодні ми вже живемо в нових умовах! Карантин введено - це правильно! Особливо в умовах оголошення пандемії! Це значить,що під загрозою все людство в цілому! І найгірше що можна робити-це панікувати! Скуповувати макарони і забувати мити руки! А ще всіх і все критикувати! Нам усім кинуто виклик, і якщо зберігати розум світлим, а серце чистим - ми впораємось! Давайте дотримуватись тих правил гігієни і поведінки яке рекомендує МОЗ, продукти купувати по необхідності, а вільний час проводити з дітьми! Зараз цього часу у всіх має з‘явитися більше! Переможемо!" - оптимичтсично закончил свою речь шоумен.

Фото: Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Подписчики Юрия в своем большинстве поддержали его выводы и разделили мнение ведущего.

Гідний пост. Дякую

Полностью с вами согласна

Все правильно ,спасибо. Тем не менее ,нужно таки разово зайти и закупиться, что б меньше заходить потом

Юрій усе правильно и мудро сказали

Дуже вiрно говорите,Юрiю.Як би ж всi це усвiдомили

Красавчик

Как вы мудро все сказали

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