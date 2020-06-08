Выжимаю максимум: Даша Квиткова высказалась о своем успехе после проекта Холостяк

Дария Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Девушка уверена, что и без участия в шоу добилась бы всего, чего хотела

После победы в 9 сезоне романтического реалити Холостяк Даша Квиткова не пропала с радаров - девушка принялась активно развивать свой блог, занялась организацией фото-девичников за границей, а также продолжала строить отношения с главным героем Никитой Добрыниным. Сейчас пара уже официально муж и жена - 20 мая они расписались, а пышную свадьбу сыграют 12 августа. При этом многие считают, что успех и популярность девушке принес именно проект. Даша решила отреагировать на подобные утверждения.

Квиткова поделилась в Instagram эффектными фото, на которых она сидит на черном кожаном стуле в бежевом комбинезоне с оголенными плечами и босоножках на каблуке.

Девушка заявила, что лишь использовала все подвернувшиеся ей возможности, но добилась бы своего даже без участия в шоу, ведь она трудоголик.

"Все, что у тебя есть - тебе дал проект "Холостяк". Почти каждый день я читаю такие письма у меня в личных сообщениях. Но секунду, давайте откровенно: Все, что дает проект - это стимул, а дальше ты разбираешься самостоятельно. Проект не создает мне футболки и костюмы, не создавал проект про путешествия, не ведет переговоры и не сотрудничает с многими брендами вместо меня.



Да, я хватаюсь за любую возможность, я выжимаю максимум из всего этого, добиваюсь своих целей, не боюсь и рискую. Это делаю я и не вижу в этом ничего плохого. Я думаю, что вы бы делали тоже самое. И не случившись в моей жизни такого "стимула", я бы все равно всего достигла. Я по натуре трудоголик и никогда не буду сидеть на месте, и ждать, когда же в руки ко мне прилетит звезда. Такого не бывает. Все добивается через труд, в любом его проявлении. Я решила не нырять под воду, а стать на сёрфинг и плыть вместе с волной", - пишет Квиткова.

Дария Квиткова восхитила красотой в брючном наряде (фото: instagram.com/kvittkova)

Подписчики поддержали Дашу и оставили ей много теплых комментариев.

Большая молодец, двигайся дальше

Людям завидно просто, а ты умница

Я не погоджуюсь з людьми які це кажуть, все що ви зараз маєте Це тільки заслужино вами. так і згідний звами проект дав вам стимул

Є багато переможниць проекту яких забули вже давно

Восхищаюсь такими людьми, которые сами многое добились

Люди полны зависти ,вот и всё.

Красотка

Слова правильные и крутые

Молодець, так і потрібно. Успіхів тобі в твої починаннях

Какая же ты красивая!!

Скриншот комментариев

Ранее победительница Холостяк-9 Даша Квиткова разоткровенничалась о своей фигуре и любви к себе.

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Автор: Lite