Выступление Людмилы Балан на Голосі країни-10 всколыхнуло сеть и попало в тренды YouTube

Людмила Балан (фото: 1+1)

В это воскресенье на «1+1» вышел заключительный эпизод этапа «нокауты» вокального шоу «Голос країни», за дальнейшее участие в шоу соревновались подопечные Тины Кароль

На «Голосі країни» завершился этап «нокаутов». Уже известны имена участников всех команд, которые продолжат борьбу за победу в главной битве эпохи. В это воскресенье за ​​дальнейшее участие в вокальном шоу соревновались подопечные Тины Кароль, которая является рекордсменкой по количеству побед на проекте. Участники команды звездного тренера поражали сильными голосами и неожиданным репертуаром.

По результатам эпизода к следующему этапу шоу прошли Ольга Мельник - девушка, которая поразила всех тренеров сильным голосом и стала рекордсменкой по количеству просмотров на YouTube; звезда «Танців з зірками», ведущий программы «Одруження наосліп» - Даниэль Салем, поклонница творчества Тины Кароль - Дарья Полоротова и девушка с сильным голосом, которой удалось попасть на шоу лишь с третьей попытки - Анна Трубецкая. В составе команды Тины Кароль и победитель шоу «Голос.Діти-2», любимец украинцев - Роман Сасанчин, которого звездный тренер «украла» из команды Дана Балана.

Неожиданным сюрпризом для зрителей и тренеров проекта стало выступление на сцене «Голосу країни» Людмилы Балан. Ее появление на проекте удивило всех звездных тренеров, которые и не сразу поняли, что на сцене поет мама Дана Балана. Больше всего не ожидал увидеть на сцене женщину ее сын - Дан Балан не скрывал удивления.

Людмила Балан призналась, что приехала на проект, чтобы поддержать своего сына, и после жарких объятий с ним поблагодарила всех за теплый прием. На главной вокальной сцене страны она трогательно прочитала молитву матери за сына на украинском языке.

Людмила Балан также прокомментировала будущее отношений Дана Балана и Тины Кароль, она ответила: «У нас с сыном вкусы одинаковые, например, мне очень нравится коалиция, которую Дан создал с Тиной в этом сезоне - он всегда слушает свое сердце. Но на всякий случай, я подготовила свадебную песню», - призналась женщина.

Поэтому феерическим завершением эпизода стала лирическая песня «Горіла сосна, палала», которую Людмила Балан исполнила на «Голосі країни». Звездные тренеры и ведущие проекта вышли на сцену, чтобы поддержать ее и станцевали вместе. Менее чем за сутки видео выступления собрало более 540 тысяч просмотров на официальной странице проекта в YouTube и попало на вкладку Тренды.

«Голос країни» продолжает удерживать высокий интерес аудитории. Выпуск отличился высокими показателями телесмотрения и стал лучшей программой с начала апреля на украинском телевидении. По аудитории 18-54 (50+) рейтинг программы составил 5.5%, а доля - 15.6%.

Охват заключительного эпизода «нокаутов» вокального шоу среди телезрителей на территории Украины (4+) составило 3,7 млн.

Также, в заключительном эпизоде ​​«нокаутов» из команды Тины Кароль «украли» двух участников. После объявления результатов вокальных соревнований тренеры ПТП с NK забрали в свою команду Виталия Окса, а тренер MONATIK «украл» Юрия Самовилова. Поэтому каждый тренер воспользовался правом на «кражу», по результатам этапов шоу у каждого по пять участников в команде, которые продолжают участие в шоу.

Смотрите «Голос країни-10» каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1 + 1».