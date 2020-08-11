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Выше облаков: Катя Осадчая с сыночком покорили вершину горы в Турции

Вторник 11 августа 2020 13:34
Выше облаков: Катя Осадчая с сыночком покорили вершину горы в Турции
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Телеведущая очаровала трендовым луком на интересной прогулке с сыном

Катя Осадчая уже вторую неделю отдыхает и расслабляется на роскошном турецком курорте в компании самых близких и любимых - мужа Юрия Горбунова и сыновей. Трехлетний Иван требует много внимания мамы, так что в аккаунте телеведущей нередко появляются фото с малышом - но только сбоку или со спины, так они с супругом предпочитают пока что не показывать лицо мальчика.

Кроме моря и пляжа, семейство устраивает велосипедные и пешие прогулки, а Катя даже освоила плавание на САП доске. Она старается сделать отпуск разнообразным и интересным, так что они с младшим сыном решили покорить гору Тахталы и поднялись на самую ее вершину на фуникулере.

С горы открываются потрясающие виды на окрестности Анталии, на фоне которых Осадчая сделала несколько эффектных фото.

Выше облаков: Катя Осадчая с сыночком покорили вершину горы в ТурцииВыше облаков: Катя Осадчая с сыночком покорили вершину горы в ТурцииВыше облаков: Катя Осадчая с сыночком покорили вершину горы в Турции

Отметим, что для активной вылазки теледива выбрала стильный сарафан миди белого цвета с черными геометричными узорами, который дополнила белыми шлепанцами. Наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру звезды и ее шоколадный загар, в собранные в красивый пучок волосы добавили образу летнего очарования.

Выше облаков: Катя Осадчая с сыночком покорили вершину горы в ТурцииВыше облаков: Катя Осадчая с сыночком покорили вершину горы в Турции

Катя Осадчая в стильном сарафане заворожила красочными фото с сыном с вершины горы (фото: instagram.com/kosadcha)

"Підкорення вершини, або вище хмар :) Thtali 2350 метрів над рівнем моря, якщо будете поруч, підніміться, неймовірні краєвиди", - поделилась Катя под снимками.

В комментариях фолловеры восхищаются живописными видами и красотой ведущей.

  • Какая красота
  • Очень красивый вид
  • Ми теж були на цій вершині тиждень назад. Краєвиди дійсно неймовірні! Гарного вам відпочинку!
  • Ідеально
  • Я також там була! Це краса і любов. Ви надзвичайна
  • Божа краса!
  • гора богів та богинь
  • Неймовірна краса
  • Обожнюю цю країну, дуже гарні
  • Вау, дуже красиве фото
  • 2365м над рівнем моря)))) Там, неймовірно красиво

Выше облаков: Катя Осадчая с сыночком покорили вершину горы в Турции

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая показала младшего сына Ивана и эффектный летний лук - ведущая примерила сарафан цвета фуксии.

Также мы писали, что Катя Осадчая в шортах свела с ума загорелыми ножками и озадачила сеть.

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Новости Украины Катя Осадчаяобразсын
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