Выше облаков: Катя Осадчая с сыночком покорили вершину горы в Турции

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая очаровала трендовым луком на интересной прогулке с сыном

Катя Осадчая уже вторую неделю отдыхает и расслабляется на роскошном турецком курорте в компании самых близких и любимых - мужа Юрия Горбунова и сыновей. Трехлетний Иван требует много внимания мамы, так что в аккаунте телеведущей нередко появляются фото с малышом - но только сбоку или со спины, так они с супругом предпочитают пока что не показывать лицо мальчика.

Кроме моря и пляжа, семейство устраивает велосипедные и пешие прогулки, а Катя даже освоила плавание на САП доске. Она старается сделать отпуск разнообразным и интересным, так что они с младшим сыном решили покорить гору Тахталы и поднялись на самую ее вершину на фуникулере.

С горы открываются потрясающие виды на окрестности Анталии, на фоне которых Осадчая сделала несколько эффектных фото.

Отметим, что для активной вылазки теледива выбрала стильный сарафан миди белого цвета с черными геометричными узорами, который дополнила белыми шлепанцами. Наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру звезды и ее шоколадный загар, в собранные в красивый пучок волосы добавили образу летнего очарования.

Катя Осадчая в стильном сарафане заворожила красочными фото с сыном с вершины горы (фото: instagram.com/kosadcha)

"Підкорення вершини, або вище хмар :) Thtali 2350 метрів над рівнем моря, якщо будете поруч, підніміться, неймовірні краєвиди", - поделилась Катя под снимками.

В комментариях фолловеры восхищаются живописными видами и красотой ведущей.

Какая красота

Очень красивый вид

Ми теж були на цій вершині тиждень назад. Краєвиди дійсно неймовірні! Гарного вам відпочинку!

Ідеально

Я також там була! Це краса і любов. Ви надзвичайна

Божа краса!

гора богів та богинь

Неймовірна краса

Обожнюю цю країну, дуже гарні

Вау, дуже красиве фото

2365м над рівнем моря)))) Там, неймовірно красиво

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая показала младшего сына Ивана и эффектный летний лук - ведущая примерила сарафан цвета фуксии.

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